VIDEO: “Ching… a su ma…”, Antonio Mohamed explota contra David Faitelson y lo busca por todos lados

Luego de la final entre Toluca y Tigres, mientras los jugadores festejaban, el técnico argentino Antonio Mohamed se enfrascó en una pelea con el periodista David Faitelson, quien antes del juego cuestionó la moral del Turco.

Al finalizar el partido, Mohamed fue a hablar con TUDN, empresa para la que trabaja Faitelson, pero no dio detalles del partido ni su emoción por salir campeón. El Turco aclaró de dónde venía su enojo con el comentarista.

“Quiero aclarar una cosa con Faitelson. Estuvo muy desubicado, en serio. Es una mierd*, esto te voy a decir. Habló de mi ética y de mi moral porque hice un cambio del arquero, antes de la transmisión. Que baje y que me venga a decir acá, a ver si tiene huev**”, fueron las palabras de Mohamed.

El Turco Mohamed comentó que su malestar se trató porque Faitelson puso en tela de juicio su moral, esto por cambiar a los porteros. En la final de ida atajó Hugo González y en la vuelta Luis García, movimiento que muchos, entre ellos David, tomaron como pretexto para hablar de la entereza ética del DT.

El movimiento táctico se debió a que en el primer juego de la final ante Tigres, González cometió un error que costó la derrota y puso cuesta arriba la vuelta. Mohamed consideró que era mejor que García fuera el arquero en La Bombonera. Al final, el cambio le resultó al argentino.

Toluca se impuso en una larga serie de penaltis ante Tigres y así lograr su estrella 12 de campeón de la Liga MX. Los Diablos Rojos del México se convirtieron en los quintos bicampeones en la historia de los torneos cortos en el futbol mexicano.

Y por su parte, Antonio Mohamed llegó a cinco títulos como entrenador en la Liga MX. Con esto el argentino se une a los legendarios Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y José Manuel de la Torre, los directores técnicos que en su momento también obtuvieron dicha cantidad de trofeos en el máximo circuito del futbol mexicano.

Con sus cinco títulos de Liga MX como estratega, Antonio Mohamed se proclama bicampeón con el Toluca y buscará el tricampeonato en el Clausura 2026. El Turco ha ganado todos sus trofeos con distintos clubes, pues lo hizo al frente de Xolos, América, Monterrey y Toluca, con el que se ve muy cómodo y todo indica que estará al frente del equipo en el siguiente torneo.

