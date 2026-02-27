Chicharito Hernández ningunea a las Chivas después de su salida y la afición explota contra él (VIDEO)

El ‘Chicharito’ Hernández se despidió de Chivas, el club que lo vio crecer en el futbol profesional, después de terminar la temporada pasada eliminados en cuartos de final; sin embargo, el delantero mexicano sigue dando de qué hablar por sus respuestas y videos que publica en redes sociales.

En esta ocasión, el máximo rompe redes de la Selección Mexicana realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, en la que le preguntaron “¿En qué club te sentiste más cómodo en tu carrera?”, dejando fuera a las Chivas y ganándose el odio de la afición rojiblanca.

El exjugador del Rebaño Sagrado dijo: “En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Pero aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester (United), Real Madrid, Bayer Leverkusen y el LA Galaxy”.

Que puta Tristeza da Javier, ya es indefendible que chsm ese puto pelón pic.twitter.com/LXlwgzEesj — 🐐🇲🇽 (@Brandon41764911) February 27, 2026

Afición de Chivas se molesta con el Chicharito Hernández por sus comentarios

El video que publicó Javier Hernández en sus redes sociales se comenzó a hacer viral en cuestión de minutos, siendo los aficionados de Chivas los primeros en criticar las palabras de una de sus leyendas.

“Es una verdadera pena que alguien que tuvo una gran carrera haya terminado así. Solo llegó a cobrar al Club Deportivo Guadalajara y todavía se atreve a hablar mal de el”, “después de seis meses que no está en Chivas, te das cuenta de que es indefendible”, “Ah, pero para cobrar, sí estabas cómodo”.

Cabe recalcar que la segunda etapa de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas no fue lo mejor en su carrera, pues sufrió muchas lesiones y se fue de la peor manera posible, pues falló el penal en los cuartos de final ante Cruz Azul y el Rebaño Sagrado quedó eliminado del torneo local.

¡JAVIER "CHICHARITO" HERNÁNDEZ (C.D. Guadalajara) FALLA SU TIRO PENAL ANTE CRUZ AZUL! Narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/lKVsK0Ja30 — lilboimx (@lilboimx) December 1, 2025

Estos fueron los números del Chicharito Hernández en su segundo paso por Chivas

Javier Hernández volvió a Chivas en 2024 después de ser agente libre al terminar su contrato con el LA Galaxy, además de tener un buen paso por el futbol del viejo continente y regresar al Rebaño Sagrado, el equipo que lo debutó en Primera División.

Sin embargo, en esta segunda etapa, el delantero mexicano solo disputó 40 partidos, en los que anotó cinco goles y consiguió una asistencia, números bastante malos para un delantero de su calidad.

De momento, ningún equipo ha contratado los servicios de Javier Hernández, aunque por su edad y el rendimiento mostrado en la Liga MX, podría decirse que ya está cerca su retiro.

