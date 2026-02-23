Aficionado de Chivas relata paso a paso la pesadilla que vivió en la carretera de Guadalajara tras la muerte del Mencho

Un aficionados de las Chivas, llamado en redes sociales como El Sabro, documentó el pesado regreso en la carretera a Guadalajara tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fan, miembro de la barra del Rebaño Sagrado, viajó a Puebla para el duelo ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. De regreso a Guadalajara fue abatido por fuerzas federales la cabeza del CJNG) y con ello se dieron una serie de bloqueos en carreteras de todo el país, quemas de transporte y enfrentamientos armados.

“Señores todo mal, todo mal. Las Chivas perdieron y por todos los acontecimientos que pasaron, llevamos desde las 7 de la mañana atorados. Estamos como a una hora de Guadalajara, en medio de la pista, en medio de la nada. Habían prendido un camión aquí adelante. A ver a qué hora nos dejan avanzar, andamos completos todos, todos al 100″, dice el fan en el primer video que subió hablando del tema.

El Sabro, junto con más hinchas rojiblancos, fue una de las personas que pasó horas parado en una carretera por la ola de violencia que se presentó en el país, especialmente en el estado de Jalisco, incluso le tocó ver varios vehículos incendiados.

A pesar de la incertidumbre el Sabro siguió compartiendo actualizaciones para que familiares y amigos, tanto suyos como de las personas que viajaban con él en el autobús, vieran que estaban bien.

“En medo de la nada, pero ya pasó un cab** vendiendo pollos rostizados. estamos parados desde la 7 de la mañana. Kilómetros y kilómetros de gente varada. Estamos cerca de La Barca. Lo bueno que ya trajeron taco”, dijo entre risas y sin perder el buen humor.

Pasaron más de 15 horas y seguía el bloqueo en la carretera. No fue hasta la mañana de este lunes cuando el Sabro pudo avanzar. En uno de sus videos señaló que en la zona donde estaba no hubo participación militar ni del gobierno.

“10:37 de la noche, seguimos varados. Ya cenamos, nos trajeron de comer. Al parecer sí están haciendo movimiento aquí adelante, esperemos que pronto nos podamos mover a Guadalajara”, agrega el fan de Chivas.

El domingo 22 de febrero fuerzas federales realizaron un operativo en Tapaplpa, Jalisco, en el que se abatió a “El Mencho” y otros seis miembros del CJNG, grupo delictivo que lideraba Nemesio Oseguera, quien era uno de los narcos más buscados en México.

“8:49 de la mañana (del lunes). Todos estamos bien, ya logramos pasar un bloque, estamos a 1 hora 20 minutos de Guadalajara, vamos tranquis. Ya vamos avanzando, Dios quiera llegamos rápido y bien”, dice en otro video.

Al final, y luego de más de un día de viaje, el Sabro y los aficionados de Chivas llegaron a Guadalajara luego de estar atorados en la carretera y vivir momentos de terror con la incertidumbre, los carros quemados y la ola de violencia en el país.

aar