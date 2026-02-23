¿México se queda sin partidos de la Copa del Mundo 2026? Esto se sabe AL MOMENTO de la decisión de la FIFA

La violencia en Guadalajara pone en duda si la ciudad puede recibir los partidos de repechaje y de la Copa del Mundo 2026. Los disturbios por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, han puesto al estado de Jalisco en una situación delicada, lo mismo que a la Ciudad de México y Monterrey, las otras sedes mundialistas.

Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la ciudad entró en “código rojo” luego de la ola de violencia y enfrentamiento de diversos grupos delictivos. Esto genera preocupación en la FIFA, de acuerdo con Claro Sports, y el máximo ente del deporte estaría analizando si Guadalajara sigue siendo sede de los partidos de repechaje agendados para el 26 de marzo.

El Estadio AKRON, casa de las Chivas, es sede del Mundial 2026 ı Foto: X @EstadioAKRON

El estadio de las Chivas tiene programa la visita de selecciones de Oceanía, Concacaf y África, para definir los cupos restantes de la Copa del Mundo 2026. Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo con los equipos que en un mes estarán jugando en suelo tapatío.

Sumado a esto, Guadalajara es sede de cuatro partidos de fase de grupos del Mundial, incluyendo el cotejo de la Selección Mexicana ante República de Corea, así como el Uruguay vs España, que es de los choques más llamativos de la primera ronda.

Por el momento la FIFA se encuentra preocupada por la seguridad de México y estarían analizando si las ciudades se mantiene como sede de los partidos del repechaje intercontinental y de la fase de grupos, recordando que en el Estadio Azteca se inaugura el torneo.

Juegos del repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara

Nueva Caledonia vs Jamaica-26 de marzo

Ganador vs República Democrática del Congo-31 de marzo

Partidos de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara

Corea vs Ganador del repechaje de la UEFA-11 de junio

México vs Corea-18 de junio

Colombia vs Ganador del repechaje intercontinental-23 de junio

Uruguay vs España-26 de junio

Guadalajara, ciudad sede de selecciones en la Copa del Mundo

A la par de los compromisos de la Copa del Mundo 2026, las selecciones de Corea del Sur y Colombia eligieron la ciudad de Guadalajara como su base de operaciones.

Verde Valle, las instalaciones de las Chivas, fue la elección de Corea del Sur luego que su Comité Médico realizara un análisis exhaustivo de las opciones disponibles. Lo que motivó esta designación fue que el cuadro asiático tendrá dos juegos de fase de grupos en el Estadio Akron.

Por otro lado, la Selección de Colombia al parecer se apoyó en la opinión del portero del Atlas, Camilo Vargas, pues eligieron La Academia AGA, centro de entrenamiento de los Zorros, como su base de operaciones durante la Copa del Mudo.

