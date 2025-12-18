La Hormiga González lanza un recadito a Cade Cowell que deja entrever su amistad (VIDEO)

Armando González mantenía una gran amistad con Cade Cowell en las Chivas; sin embargo, el delantero mexicoestadounidense lamentablemente salió del equipo este diciembre y el joven ariete mexicano quedó devastado por lo ocurrido, pues mandó un recadito para recordar al oriundo de Ceres, California, Estados Unidos.

La cuenta oficial del Rebaño Sagrado subió un video donde aparecen los jugadores rojiblancos arribando al hotel de concentración para su pretemporada; ahí fue donde la ‘Hormiga’ González apareció en pantalla y dijo “Te extraño, Cade Cowell”.

Además, los aficionados se hicieron presentes en redes sociales dando algunos comentarios tristes por lo ocurrido, como “A la hormiga se le fueron sus dos compas, el vaquero y el Chicharito” y “El divorcio más doloroso”, dejando ver que están un poco desanimados porque a la Hormiga González se le fue su gran amigo Cade Cowell.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas El VIDEO que ilusiona a la afición de Chivas y pone a temblar a la Hormiga González por esta insólita razón

¿A qué equipo se fue Cade Cowell tras salir de las Chivas?

Cade Cowell no logró tener un buen trabajo con las Chivas este último torneo en la Liga MX y el delantero mexicoestadounidense salió del conjunto rojiblanco para tener minutos, mudándose de nuevo a la MLS con el Red Bull New York.

“Red Bull New York ha adquirido al extremo Cade Cowell cedido por Chivas Guadalajara. Cowell estará cedido por un año con opción de transferencia permanente al final del mismo”, se puede leer en el comunicado.

Cade Cowell estará todo el 2026 con el Red Bull New York y, si logra llenarle el ojo al entrenador del conjunto estadounidense, el equipo del norte de Estados Unidos podría hacer válida la compra del ariete que todavía pertenece a las Chivas; si no, en un año volverá a Verde Valle con el Rebaño Sagrado.

Welcome to our rodeo, Cowboy. No horses. Just Bulls ‼️



We have acquired winger Cade Cowell from CD Guadalajara. #RBNY 🔴 @oanda pic.twitter.com/UNWVFtmlk9 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 17, 2025

¿Cuándo debutan las Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Tras un gran torneo en el Apertura 2025, las Chivas buscarán volver a llegar a las instancias finales en el Clausura 2026, torneo que será más complicado que el pasado porque para el siguiente año no se disputará el play-in, así que el Rebaño Sagrado tendrá que terminar la temporada regular entre los ocho primeros.

La travesía de los pupilos de Gabriel Milito iniciará el sábado 10 de enero del 2026 cuando reciban al Pachuca en el Estadio AKRON para disputar los primeros tres puntos del nuevo torneo del futbol mexicano.

El partido más importante para el Rebaño Sagrado será en la Jornada 6, cuando abran las puertas de su casa para recibir al América en una edición más del Clásico Nacional; cabe recalcar que el último encuentro entre estos dos equipos terminó con victoria para los de Jalisco.

DCO