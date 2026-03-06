Chivas, 85% de efectividad contra el Atlas en el Jalisco

Camberos festeja el gol de Chivas en el último Clásico Tapatío en el Jalisco

Este fin de semana se juega el Clásico Tapatío, la rivalidad con más años de historia de toda la Liga MX. El encuentro entre Chivas y Atlas se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco, donde el Rebaño Sagrado tiene una efectividad de victoria del 85 por ciento sobre los Zorros del Atlas, pues desde que se instauraron los torneos cortos, el Guadalajara suma 14 victorias en la casa de su acérrimo rival.

Además, en los últimos nueve cotejos que se llevaron a cabo en el Coloso de la Calzada Independencia, la balanza se inclina para los rojiblancos, que suman cuatro victorias, cuatro empates y sólo una derrota, que fue hace tres años en la Liguilla del Clausura 2023 cuando los rojinegros vencieron 1-0 a las Chivas en casa, un resultado que no funcionó, pues en el encuentro de vuelta en el Estadio AKRON terminaron perdiendo 1-0 y Chivas avanzó a la siguiente fase.

Este encuentro pinta para ser el mejor de la Jornada 10 del Clausura 2026, pues ambos clubes llegan en buen momento, del lado del equipo de Diego Cocca viene de ganarle al Tijuana a mitad de semana en su casa, mientras que los pupilos de Gabriel Milito tuvieron dos tropiezos muy recientes ante Cruz Azul y Toluca, pero siguen siendo candidatos al título.

Además, tanto Chivas como Atlas arriban a este cotejo dentro de los ocho primeros lugares de la tabla general, peleando puestos de Liguilla, el Rebaño Sagrado está en el tercer escalón de clasificación con 18 puntos, cosecha de seis victorias, cero empates y dos derrotas, por su parte el Atlas presume el sexto puesto de la competencia con 16 unidades, gracias a cinco encuentros ganados, uno empatado y tres descalabros.

9 goles tiene Chivas en las últimas 5 ediciones del Clásico Tapatío

Si el conjunto de Verde Valle logra salir con la victoria del Estadio Jalisco estaría ganando su segundo clásico de la temporada, pues hace unas semanas derrotó al América en su casa logrando su sexta victoria de la campaña en la Liga MX.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en el torneo local, el partido fue totalmente dominado por el conjunto rojiblanco, pues terminaron ganando 4-1 en el Estadio AKRON con un triplete de Armando La Hormiga González y un gol de Luis Romo. Mateo García descontó para los Zorros.

9 goles lleva Joao Pedro en el torneo, el goleador del CL 26

Lamentablemente para el Atlas, se encuentra abajo de las Chivas hablando de estadísticas, pues desde hace ya 30 años el Guadalajara presume un dominio total sobre los rojinegros, presumiendo 28 victorias, 23 empates y 23 derrotas ante su acérrimo rival. Además de tener más goles que el equipo de Nextipac, con 102 anotaciones sobre los 89 tantos que tiene la Academia.

A pesar de que los números estén del lado del Guadalajara, en un partido de esta magnitud todo puede suceder, con los dos equipos buscando los tres puntos en el certamen y lo más importante, queriendo derrotar al rival de la ciudad en una edición más del Clásico Tapatío.

Como dato, el Rebaño Sagrado sólo ha marcado cuatro goles al Atlas en cinco ocasiones, siendo en el Invierno 98, Apertura 2009, Clausura 2015, Apertura 23 y Apertura 25 las goleadas de las Chivas ante Atlas. Los rojiblancos nunca han permitido esa cantidad por parte de los rojinegros en torneos cortos.

Además, este fin de semana también se disputa el Clásico Regio en el Estadio Universitario de los Tigres, encuentro que arranca a las 21:00 horas.