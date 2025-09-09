Guadalajara Open AKRON 2025: Resumen del 9 de septiembre y los cruces de octavos de final al momento

El Guadalajara Open AKRON 2025 sigue en busca de la nueva campeona y, en el segundo día de actividad, siete tenistas consiguieron su pase a los octavos de final de la competencia, dejando grandes actuaciones para el público que asistió al Centro Panamericano de Tenis.

El certamen que se lleva a cabo en Zapopan entrega a la campeona 500 puntos para el ranking WTA y un premio de 164 mil dólares, así que las 28 participantes dejarán todo en la cancha para llegar a la gran final del Guadalajara Open AKRON.

Tatjana Maria, quinta sembrada del torneo, sigue con vida tras vencer a Zeynep Sonmez

La quinta sembrada del Guadalajara Open AKRON, Tatjana Maria, logró vencer en sets seguidos a Zeynep Sonmez por parciales de 4-6 y 2-6 para instalarse en los octavos de final del torneo.

La tenista alemana demostró que uno de sus fuertes es atacar a la red cuando su rival tiene el servicio; esta táctica la utilizó en repetidas ocasiones para conseguir los errores por parte de la turca y quebrarle el servicio en siete ocasiones durante todo el encuentro.

El siguiente reto de Tatjana Maria en el Guadalajara Open AKRON 2025 será ante la ganadora del partido entre la italiana Martina Trevisan y la canadiense Rebecca Marino.

¿Cómo va el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON 2025?

La actividad continúa en el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON, en donde la pareja conformada por Sabrina Santamaria y Qianhui Tang avanzó a los cuartos de final del certamen después de vencer en tres sets a la dupla de Nikola Bartunkova y Victoria Jimenez Kasintseva.

La tenista estadounidense y la raqueta china doblegaron a sus rivales por parciales de 1-6, 6-4 y 8-10, y en la siguiente fase se medirán ante Jessie Aney y Quinn Gleason, en busca del pase a la antesala de la gran final.

DCO