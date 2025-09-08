Guadalajara Open AKRON 2025: María Sákkari vs Elsa Jacquemot fue suspendido por esta terrible razón

El Guadalajara Open AKRON 2025 inició con grandes encuentros y algunas sorpresas, pero a la mitad de la jornada, la intensa lluvia se hizo presente en el Centro Panamericano de Tenis y el ansiado partido entre María Sákkari y Elsa Jacquemot fue suspendido.
La cancha principal se empezaba a llenar de aficionados, cuando las nubes llenaron el cielo de Zapopan y las gotas comenzaron a caer en la pista dura de Guadalajara, la jueza decidió suspender el encuentro y María Sákkari mostró su descontento con la sentencia.
El Estadio AKRON se vació y la tremenda lluvia comenzó a tomar fuerza en las inmediaciones del Centro Panamericano de Tenis, esperando que pronto la lluvia pase para que el juego pueda reanudarse pronto.
Magdalena Frech está lista para buscar el bicampeonato del Guadalajara Open AKRON
¿Cuándo se reanudará el partido de María Sákkari y Elisa Jacquemot?
El encuentro ante María Sákkari y Elisa Jacquemot fue suspendido cuando las tenistas estaban disputando el primer set; la francesa va ganando el primer episodio por cuatro juegos a uno.
Para que se reanude el compromiso entre la tenista griega y la francesa, se necesita que pare la fuerte lluvia en Guadalajara y que la cancha se seque un poco para que el partido se dispute sin problema alguno.
Se tiene previsto que el compromiso entre Sákkari y Jacquemot se reanude a las 21:00 horas, tiempo del centro de México; todavía falta que se defina el primer set del encuentro y más tarde se jugará el encuentro entre Martina Trevisan y Rebecca Marino.