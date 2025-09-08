Guadalajara Open AKRON 2025: María Sákkari vs Elsa Jacquemot fue suspendido por esta terrible razón

El Guadalajara Open AKRON 2025 inició con grandes encuentros y algunas sorpresas, pero a la mitad de la jornada, la intensa lluvia se hizo presente en el Centro Panamericano de Tenis y el ansiado partido entre María Sákkari y Elsa Jacquemot fue suspendido.

La cancha principal se empezaba a llenar de aficionados, cuando las nubes llenaron el cielo de Zapopan y las gotas comenzaron a caer en la pista dura de Guadalajara, la jueza decidió suspender el encuentro y María Sákkari mostró su descontento con la sentencia.

El Estadio AKRON se vació y la tremenda lluvia comenzó a tomar fuerza en las inmediaciones del Centro Panamericano de Tenis, esperando que pronto la lluvia pase para que el juego pueda reanudarse pronto.

▶ #Video | ¡TRISTE NOTICIA EN EL GUADALAJARA OPEN AKRON! 😟



El partido entre María Sákkari y Elsa Jacquemot

fue suspendido en el primer set por la lluvia, el partido se encuentra 4-1 a favor de Jacquemot



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/8OOZPeRFsB — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 9, 2025

¿Cuándo se reanudará el partido de María Sákkari y Elisa Jacquemot?

El encuentro ante María Sákkari y Elisa Jacquemot fue suspendido cuando las tenistas estaban disputando el primer set; la francesa va ganando el primer episodio por cuatro juegos a uno.

Para que se reanude el compromiso entre la tenista griega y la francesa, se necesita que pare la fuerte lluvia en Guadalajara y que la cancha se seque un poco para que el partido se dispute sin problema alguno.

Se tiene previsto que el compromiso entre Sákkari y Jacquemot se reanude a las 21:00 horas, tiempo del centro de México; todavía falta que se defina el primer set del encuentro y más tarde se jugará el encuentro entre Martina Trevisan y Rebecca Marino.