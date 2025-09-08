Es increíble estar de vuelta: Magdalena Frech

Magdalena Frech decidió regresar a Guadalajara en 2025 para defender la corona que consiguió en el Centro Panamericano de Tenis el año pasado. La polaca viene de participar en el US Open, torneo en el que cayó derrotada a manos de Coco Gauff en tercera ronda.

La tenista de 27 años remarcó que “es increíble estar de vuelta aquí y siento mucha emoción por volver. Intentaré hacerlo lo mejor posible para conseguir el título del año pasado. Sé que va a ser difícil, así que intentaré centrarme en mí misma”.

El Dato: Las campeonas del Guadalajara Open 2024 y 2025, Maria Sakkari y Magdalena Frech, se encuentran en el cuadro principal y buscarán levantar el título.

Magdalena Frech disputará el Guadalajara Open AKRON como la cuarta sembrada del torneo, es decir, que es una de las favoritas para llegar hasta la final del certamen. Arriba de ella en este listado se encuentran Elise Mertens, Veronika Kudermetova y Jelena Ostapenko, en la primera, segunda y tercera posición, respectivamente.

La nacida en Lodz, Polonia, calificó a los mexicanos como personas que siempre están sonriendo y que se siente muy feliz de estar de vuelta en Guadalajara.

“Siempre están sonriendo, siempre están felices, lo cual es increíble. Cuando aterricé aquí, también me sentí muy bienvenida, muy feliz de estar de vuelta. También me sentí muy abrazada y relajada”, expresó la tenista polaca.

Magdalena Frech comentó que el año pasado llegó en un mejor momento al Abierto de Guadalajara porque cayó derrotada en la primera ronda del US Open y se preparó más tiempo para disputar el torneo, en esta ocasión disputó tres encuentros en Flushing Meadows y su último encuentro fue el domingo 31 de agosto.

“Es una gran sorpresa llegar a la tercera ronda (del US Open). El año pasado tuve mucho tiempo para prepararme para Guadalajara porque perdí en la primera ronda, así que me gustaría tomarme diez días o más solo para calmarme. Todas las condiciones, altitudes, paredes, todo es diferente aquí, así que intentaré adaptarme lo más que pueda”, comentó.

De igual manera, Magdalena Frech confesó que lo que más le gusta de México son las “margaritas, mi bebida favorita, así que por supuesto margaritas. Siempre me recuerda a México, y también a la noche, así que tal vez por eso es mi bebida favorita. Puedo recordar todas las emociones y todas las noches, todo el tiempo del año pasado, así que es bastante increíble. Se queda contigo para siempre”.

Además de los 500 puntos en el ranking WTA por ganar el torneo, la tenista que sale campeona del Guadalajara Open AKRON se lleva 164 mil dólares y el trofeo. La organización del certamen tiene una bolsa de 1 millón 64 mil 510 dólares para repartir entre las cinco rondas de la competencia, que inicia desde la ronda de 32 raquetas y termina con la gran final.

Magdalena Frech

Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1997

País: Lodz, Polonia

Edad: 27 años

Título: GUADALAJARA OPEN AKRON

Vidmanova sorprende a la séptima sembrada

› Por Diego Chávez Ortiz

Arrancó la edición 2025 del Guadalajara Open AKRON con el partido entre Darja Vidmanova y Alycia Parks, un encuentro que parecía cantado para la tenista estadounidense, pero que la atleta checa fue la rompe quinielas del primer día de actividad al ganar en sets seguidos por parciales de 2-6 y 4-6.

Las dos raquetas saltaron a la cancha del Estadio AKRON, en busca de avanzar a la segunda ronda del certamen que se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis.

La sembrada número siete del Guadalajara Open AKRON salió en un pésimo día para su encuentro ante Vidmanova, pues en el primer set sólo pudo ganar dos juegos y en la segunda manga le quebraron el saque en dos ocasiones.

La tenista checa que llegó al cuadro principal desde la clasificación consiguió dos aces, 82 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y fue superior a la estadounidense en la pista. Además, muchos de los puntos de Vidmanova llegaron gracias a las dobles faltas de Parks, algo que le ayudó para conseguir la victoria.

La raqueta de 22 años lució mejor bajo el radiante sol de Jalisco y, después de 1 hora y 21 minutos de juego, consiguió su pase a los octavos de final del Guadalajara Open AKRON, su siguiente encuentro será ante la checa Nikola Bartunkova el miércoles 10 de agosto.

El camino será difícil para Vidmanova si quiere meterse en la gran final, pues podría encontrarse con la actual campeona del torneo, Magdalena Frech, en cuartos de final y ante la segunda sembrada del Abierto de Guadalajara, Veronika Kudermetova, en las semifinales.

Además de su pase a la siguiente fase, Darja Vidmanova se lleva 60 puntos en el ranking WTA y 15 mil 700 dólares por avanzar a los octavos de final. El torneo otorga diferentes premios dependiendo la fase a la que lleguen las tenistas, pero la campeona del certamen se lleva 500 puntos para su causa y un premio de 164 mil dólares.

DCO