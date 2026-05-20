América golea al Gotham FC y avanza a la final de la Concacaf W Champions Cup en busca del doblete

A pesar de los festejos por salir campeonas del Clausura 2026, el América salió este miércoles a enfrentar al Gotham FC para disputar las semifinales de la Concacaf W Champions Cup, encuentro que terminó llevándose el equipo de Ángel Villacampa para instalarse en la final del torneo internacional.

Scarlett Camberos fue la encargada de anotar el primer tanto de la tarde tras una jugada de Geyse por la banda derecha. La brasileña le cedió la esférica a la delantera mexicana en el corazón del área y la dorsal ‘10′ de las Águilas solo tuvo que empujar la esférica al fondo de las redes.

¡YA LO GANAN LAS CAMPEONAS DEL FUTBOL MEXICANO! 🦅 ⚽



Camberos marca el primer gol de la semifinal de la Concacaf W Champions Cup



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¡QUÉ ASISTENCIA! 🥵



GOTHAM SORPRENDE AL AMÉRICA Y EMPATA EL PARTIDO



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En el arranque del segundo tiempo, el conjunto estadounidense logró emparejar el marcador con la anotación de Esther González, aunque el tanto de la delantera española solo sirvió para maquillar el marcador en el Estadio Hidalgo.

Scarlett Camberos volvió a escribir su nombre en la tarjeta del silbante con su segunda anotación de la noche. En un contragolpe, Geyse dejó sola a la delantera del equipo frente a Ann-Katrin Berger y, con una definición cruzada, la mexicana volvió a conseguir la ventaja para las azulcremas.

El tercer tanto del América fue por parte de Aylin Avilez; la joven mexicana aprovechó el error del Gotham y de nuevo Geyse apareció dentro del área para habilitar a su compañera, quien llegó sola de frente a la portería y con el arco abierto mandó a guardar la pelota.

DE UN TIRO DE ESQUINA EN CONTRA A UN CONTRAGOLPE LETAL ⚽



Camberos recupera la ventaja para el América en la semifinal 🔥



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¡AMÉRICA FEMENIL CERCA DE LA FINAL! ¡YA CAYÓ EL TERCERO!



Qué partido de Geyse, TRES asistencias... 😮‍💨🤌



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¡HAT-TRICK DE CAMBEROS! 🔥



Pero ojo a la falta que cobraron... 😯



¡América a la final de la Concacaf W Champions Cup! pic.twitter.com/dwDcCPoPg8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 21, 2026

El cuarto tanto del América llegó al minuto 89 de juego; Sarah Luebbert recibió una falta y la silbante marcó la pena máxima para las Águilas. Las jugadoras dejaron que Scarlett Camberos se encargara del penalti y la ‘10′ de las azulcremas consiguió su triplete para convertirse en la jugadora del partido.

El América irá en busca del doblete esta temporada después de ganar el título de la Liga MX el fin de semana pasado ante el Monterrey. Cabe recalcar que ningún equipo ha logrado conseguir el trofeo de liga y el de Concachampions en la misma temporada y las Águilas están cerca de lograrlo.

Las rivales de las azulcremas saldrán del partido entre el Washington Spirit y el Pachuca, así que podríamos ver un enfrentamiento entre clubes mexicanos o un cotejo entre el club estadounidense contra el América.

DCO