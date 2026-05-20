¿Por qué detuvieron a Omar Chávez en Culiacán? hijo menor de Julio César

Omar Chávez, boxeador mexicano e hijo de la leyenda Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Culiacán, Sinaloa, por la Policía Estatal Preventiva (PEP). Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, esto con información del Registro Nacional de Detenciones de la SSPC.

El reporte oficial informa que la detención de Omar Chávez se dio a las 8:53 horas de este 20 de mayo del 2026 y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cual fue el delito por el que el hijo de Julio César Chávez fue detenido, pero el registro informa que quedó a disposición del centro penitenciario estatal.

Detienen al boxeador, Omar Chávez:



La Policía lo capturó en Culiacán y lo internó en n el penal de Aguaruto.



Por Omar pesaba una orden de aprehensión.



Esto ocurre a 10 meses de la detención de su hermano, Julio, en Estados Unidos. pic.twitter.com/J16fxRquFu — Antonio Nieto (@siete_letras) May 21, 2026

Omar Chávez fue trasladado al penal de Aguaruto tras su detención

Tras su detención, la familia de Omar Chávez no ha salido a hablar al respecto, aunque esta noticia vuelve a sucumbir a Julio César Chávez y sus allegados, ya que hace unos meses su otro hijo, Julio César Chávez Jr., vivió una detención en Estados Unidos y tuvo que regresar a México.

El documento que publicó el Registro Nacional de Detenciones detalla que Omar Alonso Chávez Carrasco fue trasladado al Centro Penitenciario Aguaruto; detallaron cómo iba vestido el boxeador mexicano y al momento del registro se encontraba “en traslado”.

Omar Chávez siguió los pasos de su padre y se convirtió en boxeador profesional; en su carrera ha participado en dos categorías, superwelter y peso mediano, aunque siempre tuvo presión en sus hombros al ser el heredero del que podría ser el mejor pugilista mexicano en la historia.

DCO