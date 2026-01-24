¡Regreso triunfal! Julio César Chávez Jr. vence Ángel Sacco luego de que detienen la pelea en el cuarto round

El boxeador mexicano Julio César Chávez tuvo un triunfal comienzo en el 2026 al vencer por nocaut técnico en su primera pelea del año al argentino Ángel Sacco en un combate que tuvo como sede la Arena Potosí de San Luis Potosí, y que fue detenido por el réferi en el cuarto round por la superioridad y fuerza del sinaloense sobre el sudamericano.

El Hijo de la Leyenda dejó atrás el amargo sabor que le había dejado la derrota a manos del estadounidense Jake Paul en su pleito más reciente, el 28 de junio del 2025, en el Honda Center de Anaheim, California.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. SE LLEVA LA PELEA POR KO 🔥🔥🔥🔥



El Boxeador mexicano fue dueño del combate y consiguió terminar la batalla en el cuarto round 🇲🇽#BoxAzteca pic.twitter.com/WxgmGrLKDh — Box Azteca (@BoxAzteca7) January 25, 2026

Julio César Chávez Jr. se vio mejor que Ángel Sacco desde el comienzo de la pelea. El sudamericano soportaba el castigo brutal del de Culiacán, Sinaloa, quien daba varios golpes ante la presencia de su emocionado padre, el legendario Julio César Chávez.

Ángel Sacco tenía de repente una que otra arremetida en respuesta a los golpes del pugilista mexicano, quien soltaba ganchos con la zurda con la intención de terminar lo más pronto posible el pleito.

A Ángel Sacco ya le costaba mantenerse en pie en el cuarto asalto ante un Julio César Chávez Jr. que en ese round definió la pelea a su favor. El sinaloense no tuvo oponente en la Arena Potosí.

¿Cómo queda el récord de Julio César Chávez Jr. tras su victoria sobre Ángel Sacco?

Julio César Chávez Jr. extendió su récord como boxeador a 55 peleas ganadas, siete perdidas y una sin decisión en poco más de 21 años de carrera.

La ocasión más reciente en la que el de Culiacán, Sinaloa, había salido con los puños en alto había sido el 20 de julio del 2024, cuando derrotó por decisión unánime al jamaicano Uriah Hall, expeleador de UFC, en la Amalie Arena de Tampa, Florida.

EVG