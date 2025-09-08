Guadalajara Open AKRON 2025: Resumen del 8 de septiembre y los cruces de octavos de final al momento

Inició la edición 2025 del Guadalajara Open AKRON con partidos emocionantes y algunas sorpresas en el cuadro principal, pero conforme pasan los partidos, estamos más cerca de conocer a la campeona del certamen.

El encuentro que inauguró la competencia en el Centro Panamericano de Tenis fue entre Darja Vidmanova y Alycia Parks, donde la tenista checa se llevó la victoria y dio la primera sorpresa del torneo al eliminar a la séptima sembrada.

La atleta de 22 años jugó su primer partido ante Alycia Parks y logró poner la balanza a su favor en el head to head con la estadounidense, además de conseguir 60 puntos en el ranking WTA y 15 mil 700 dólares por avanzar a los octavos de final.

H U G E W I N 👏



Qualifier Darja Vidmanova knocks out No.7 seed Parks in straight sets!#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/sY2aoCGzVq — wta (@WTA) September 8, 2025

Nikola Bartunkova hace válida su wild card ante Nicole Fossa Huergo

La actividad del primer día en el Guadalajara Open AKRON continuó con el partido entre Nikola Bartunkova y Nicole Fossa Huergo, consiguiendo su pase al cuadro principal por la vía del wild card y clasificación, respectivamente.

La tenista checa de 19 años derrotó a su rival en sets seguidos por parciales de 6-4 y 6-2 para colocarse en los octavos de final del torneo, donde se medirá ante su compatriota Darja Vidmanova.

Iva Jovic sufre contra Katarzyna Kawa pero avanza a octavos de final

Iva Jovic realizó un estupendo trabajo ante Katarzyna Kawa en la cancha del Estadio AKRON; la tenista estadounidense dominó el compromiso con cuatro aces, 67 por ciento de puntos ganados con el primer saque y 83 puntos para llevarse el boleto a octavos de final.

Lo impresionante de este encuentro fue que Jovic venció a Kawa con 17 años y está mejor rankeada que la polaca. De momento, la estadounidense se encuentra en el lugar 73 del listado y su rival en el escalón 120.

Look out for 17-year-old Iva Jovic 👀



The last time she played a three set match in the opening round of a tournament, she won the title 💪#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/eBMgnthLWH — wta (@WTA) September 9, 2025

Victoria Jimenez Kasintseva derrota en sets seguidos a Elene Pridankina

Dos tenistas que venían desde la clasificación del certamen lograron meterse al cuadro principal y se encontraron en la primera ronda del Guadalajara Open AKRON, en donde Victoria Jimenez Kasintseva se llevó la victoria sobre Elene Pridankina en sets seguidos por parciales de 6-4 y 6-3.

En 1 hora y 33 minutos, la tenista nacida en Andorra se llevó su boleto para disputar los octavos de final, en donde se medirá ante la segunda sembrada del torneo, Veronika Kudermetova.

La lluvia suspendió la jornada del lunes 8 de septiembre

Se estaba disputando el primer set del partido más esperado del día; María Sákkari, una de las favoritas de la afición, se enfrentaba ante Elsa Jacquemot, pero la lluvia se hizo presente en el Guadalajara Open AKRON y suspendió el tercer encuentro en el estadio; la francesa lidera el marcador 4-1.

Después de algunas horas de espera, la organización decidió cancelar el partido entre la griega y la francesa, y se disputará el martes 9 de septiembre. También quedó pendiente el compromiso entre Martina Trevisan y Rebecca Marino.

What a get from Elsa Jacquemot 👏



She leads Sakkari early on in the first set 4-1 with play suspended.#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/offHqrg1ap — wta (@WTA) September 9, 2025

¿Qué ocurrió en el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON?

De igual forma, este lunes 8 de septiembre arrancó el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON, donde dos parejas consiguieron su pase a los cuartos de final del torneo.

Las primeras en conseguirlo fueron Jessie Aney y Quinn Gleason, quienes vencieron a la pareja estadounidense Carmen Corley e Ivana Corley por parciales de 6-2, 3-6 y 10-6.

Más tarde, Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martinez avanzaron a la siguiente fase del cuadro al vencer en sets seguidos a Storm Hunter y Desirae Krawczyk por parciales de 6-2 y 6-1.

Apenas inicia el torneo y queda mucho por disfrutar del Guadalajara Open AKRON y, para el segundo día de actividad, se esperan partidos interesantes, como el de Zeynep Sonmez contra Tatjana Maria y el debut de la colombiana Camila Osorio frente a la rusa Kamilla Rakhimova.

▶ #Video | ¡TRISTE NOTICIA EN EL GUADALAJARA OPEN AKRON! 😟



El partido entre María Sákkari y Elsa Jacquemot

fue suspendido en el primer set por la lluvia, el partido se encuentra 4-1 a favor de Jacquemot https://t.co/bhTR55TeRE



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/mpSkKaBOR8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 9, 2025

Estos son los encuentros confirmados para los octavos de final

Después del primer día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025, algunos cruces de octavos de final ya están definidos, mientras que las tres de las primeras cuatro sembradas del torneo ya esperan en la segunda ronda del certamen.

Cruces definidos de octavos de final:

Darja Vidmanova vs Nikola Bartunkova

Victoria Jimenez Kasintseva vs Veronika Kudermetova (segunda sembrada)

Mientras que, Elise Mertens, Jelena Ostapenko, y Magdalena Frech, segunda, tercera y cuarta sembrada del Guadalajara Open AKRON, junto a Iva Jovic ya esperan rival en los octavos de final.

DCO