¡Terrible noticia! Magda Linette abandona su partido ante Emiliana Arango y se despide del Guadalajara Open AKRON

Magda Linette se retiró de su partido de octavos de final por una lesión.

Magda Linette no tuvo su mejor día en el Guadalajara Open AKRON, pues empezó su partido ante Emiliana Arango perdiendo desde el primer set y después decidió retirarse por una lesión en la rodilla izquierda.

La quinta sembrada del torneo se fue a sentar a su silla, pero el dolor era tanto que mejor decidió levantarse y anunciar que se retiraba del encuentro; le dio la mano a Arango y la grada le reconoció el esfuerzo realizado en la cancha del Estadio AKRON.

Al final, las estadísticas para la colombiana fueron 75 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y, en el único episodio que se disputó, consiguió 25 puntos para blanquear a la polaca y llevarse el primer set por seis juegos a cero.

“Estoy muy contenta con la manera en que estaba jugando ese primer set, creo que estaba jugando muy bien, muy ordenada, haciendo las cosas correctas y muy contenta de haber ganado, pero pues una lástima que Magda (Linette) no se estuviera sintiendo bien”, expresó la colombiana.

Emiliana Arango ya se prepara para su siguiente encuentro, el cual será ante la ganadora del partido entre Storm Hunter y Katerina Siniakova; la primera llegó al cuadro principal por la vía del wild card.

“Sobre el público mexicano, me siento muy bien, siempre me hace sentir muy en casa, me hacen muchas porras y la verdad que a mí me encanta, me siento muy a gusto jugando aquí en México y creo que eso hace mucha diferencia para mí”, platicó Arango.

Con el retiro de Magda Linette, dos de las ocho sembradas ya fueron eliminadas del Guadalajara Open AKRON 2025; la primera fue Alycia Parks, quien perdió en el primer día de actividad ante la joven tenista Darja Vidmanova.

Cabe recalcar que las primeras cuatro sembradas, Elise Mertens, Veronika Kudermetova, Jelene Ostapenko y Magdalena Frech, de la competencia avanzaron directo a los octavos de final porque tuvieron un bye en la primera ronda.

“Para mí es un orgullo poder representar a Colombia en todos los torneos que juego; siempre, como se pueden dar cuenta, está jugando Camila (Osorio) y tiene la bandera de Colombia al lado, entonces creo que para nosotros es muy chévere poder poner la bandera en muchísimas partes del mundo”, concluyó Emiliana Arango.

