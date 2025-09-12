Pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO este 13 de septiembre

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

La espera pelea de box entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se celebra este sábado 13 de septiembre en el majestuoso Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, recinto en el que el mexicano se subirá al ring por primera vez.

Saúl Álvarez pone en juego su campeonato indiscutible de peso supermediano ante el pugilista estadounidense, quien arriesga su invicto, pues ha salido con los brazos en alto en los 41 combates que ha disputado desde su debut como profesional en el 2008.

El ‘Canelo’ Álvarez busca ante Terence Crawford ganar su primera pelea por la vía del nocaut en cuatro años, pues no lo consigue desde el 6 de noviembre del 2021, cuando se impuso al también estadounidense Caleb Plant en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

¿Dónde pasan EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

La pelea de este 13 de septiembre entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford se estima que comience poco después de las 21:00 horas tiempo del centro de México, y será transmitida en vivo y en exclusiva por la señal de Netflix.

Hora: Después de las 21:00 horas

Lugar: Allegiant Stadium

Transmisión: Netflix

El último estadounidense al que enfrentó el ‘Canelo’ Álvarez

Terence Crawford será el primer estadounidense ante el que el ‘Canelo’ Álvarez mida fuerzas desde el 30 de septiembre del 2023.

Aquel día, Saúl Álvarez se impuso por decisión unánime a Jermell Charlo en un combate que tuvo como sede la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El ‘Canelo’ venció a 13 de los 14 estadounidenses a los que enfrento, derrotando a 17 de ellos por la vía del nocaut. El único con el que no pudo fue Floyd Mayweather, quien le propinó su primera derrota al tapatío en septiembre del 2013.

Terence Crawford reconoce la importancia de enfrentar al Canelo Álvarez

Si se retirara hoy, Terence Crawford sería considerado uno de los mejores boxeadores de este siglo por todo lo que ha conseguido, pues además de que nunca ha perdido ha sido campeón en cuatro divisiones (ligero, superligero, wélter y superwélter).

Pero incluso él sabe cuánto significa para su legado la pelea del sábado por el título de peso supermediano contra el Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium.

“El legado de Terence Crawford, ya sabes, antes de la pelea con ‘Canelo’, es un miembro del Salón de la Fama, en la primera votación, punto”, dijo el propio estadounidense.

“Pero quiero decir que si Terence Crawford derrota a ‘Canelo’ Álvarez, será uno de los más grandes de todos los tiempos, punto; es la más grande de todas las peleas que he tenido”, aseveró el nacido en Omaha, Nebraska.

EVG