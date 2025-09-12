Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Qué significado tienen los tatuajes del mexicano?

Todo está listo para una nueva pelea del Canelo Álvarez, quien este sábado 13 de septiembre subirá por segunda vez en 2025 al ring, luego de medirse ante el cubano William Scull en Arabia Saudita por el título mundial indiscutido de las 168 libras. El rival del mexicano es el estadounidense Terence Crawford.

Si algo caracteriza al pugilista tapatío son sus tatuajes y uno de los que más llama la atención entre la gente es el que tiene en el cuello. La figura de un águila es lo que aparece en el cuello del oriundo de Guadalajara, Jalisco. El del cuello es uno de los tantos tatuajes del Canelo Álvarez, pues también tiene otros en la espalda, en su hombro izquierdo y en el antebrazo izquierdo, entre otras partes de su cuerpo.

Canelo Álvarez y su tatuaje en la espalda ı Foto: Especial

¿Qué dicen el otro tatuaje icónico del Canelo Álvarez?

El tatuaje de la espalda es otro de los más llamativos por su mensaje: “El destino no es una cuestión de suerte, es una cuestión de elección. La vida es dura, pero nunca hay que rendirse. Hay que seguir luchando y siempre hay que creer en uno mismo para alcanzar tus sueños”.

Otro de los tatuajes que tiene el Canelo Álvarez es en el brazo izquierdo, en donde tiene muchos pequeños elementos, pero los que más destacan son lo que parecen ser los ojos de su pareja, Fernanda Gómez, y uno de la hija que tiene con ella.

En el combate del Canelo ante Crawford están en juego los cuatro cinturones de peso supermediano más importantes, pues el ganador se llevará la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), todos ellos en poder del nacido en Guadalajara.

Canelo y Crawford cumplen con el pesaje previo a su pelea

Con peso similar de 167.5 libras, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford cumplieron en el pesaje oficial de cara a su pelea de este sábado, confirmando que chocarán en el ring que estará ubicado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Los boxeadores cumplieron con el pesaje oficial, en donde uno por uno subieron a la romana para vencer a su primer rival y ambos lo hicieron sin contratiempos. Cabe destacar que el pesaje ceremonial se realiza este viernes por la tarde.

En videos compartidos por la promotora Zuffa Boxing, el primero en subir a la báscula fue Terence Crawford, quien marcó 167.5 libras en su primera vez dentro de la categoría de los pesos supermedios. El peleador de Nebraska se vio con un gran físico, muy definido, por lo que se puede pensar que no cortó mucho peso.

El segundo en pesarse fue el mexicano y campeón mundial indiscutido de las 168 libras, el Canelo Álvarez, quien pesó 167.5 libras, con lo que oficialmente habrá combate, en donde el de Guadalajara defiende sus cuatro títulos.

aar