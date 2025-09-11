Canelo vs Crawford: ¿Quién cantará el Himno Nacional de México en la pelea de Saúl Álvarez?

Es una incógnita quién cantará el Himno Nacional de México en la pelea entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa al ring cuatro meses después de su pelea más reciente para medirse ante el estadounidense Terence Crawford, y una de las interrogantes del público es quién cantará el Himno Nacional de México.

A diferencia de las últimas peleas del tapatío, la incógnita respecto a qué cantante será el encargado o la encargada de interpretar el himno de México persiste a pocas horas del combate en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Carín León, Mijares y Danna Paola son algunos de los artistas que han cantado el himno nacional previo a una pelea del ‘Canelo’ Álvarez. La última en hacerlo fue Majo Aguilar, quien estuvo en el combate en el que el jalisciense se impuso al cubano William Scull en Arabia Saudita.

Contrario a ocasiones previas, el boxeador de Guadalajara ha optado por mantener a los aficionados a la expectativa de quién será el cantante que interprete el Himno Nacional de México este 13 de septiembre en los momentos previos a su pleito contra Terence Crawford.

¿Quiénes se perfilan para cantar el Himno en la pelea entre Canelo y Crawford?

El hecho de que Saúl Álvarez no haya revelado quién cantará el Himno Nacional de México en su pelea ante Terence Crawford ha generado especulaciones.

Algunos de los nombres que suenan para estar el sábado en el Allegiant Stadium son los de Alejandro Fernández y Christian Nodal.

El Potrillo entró al ring junto al ‘Canelo’ previo a la pelea en la que el mexicano tuvo contra el kazajo Gennady Golovkin en el 2022 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, al cantar “México lindo y querido”.

¿Cuántos triunfos tiene Canelo antes de su pelea contra Crawford?

El ‘Canelo’ Álvarez disputará la pelea 68 de su carrera este sábado 13 de septiembre, cuando se mida ante el estadounidense Terence Crawford.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, ha ganado 63 combates, y en 39 de ellos salió con los brazos en alto por la vía del nocaut. El resto son dos empates y dos derrotas, la más reciente de ellas en el 2022 a manos del ruso Dmitry Bivol.

EVG