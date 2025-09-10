Canelo vs Crawford: Así le ha ido a Saúl Álvarez contra boxeadores estadounidenses

El 'Canelo' Álvarez intentará seguir con su saldo positivo ante los estadounidenses cuando enfrente a Terence Crawford.

Terence Crawford será el primer boxeador estadounidense al que se enfrente en dos años el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien este sábado 13 de septiembre intentará llegar a 64 victorias en su carrera.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se ha visto las caras desde su debut a 14 pugilistas de la Unión Americana y su saldo es positivo casi por completo, pues salió airoso en 13 ocasiones y solamente perdió una vez.

El único boxeador estadounidense que ha derrotado al ‘Canelo’ Álvarez es el ya retirado Floyd Mayweather, quien se impuso al mexicano por decisión unánime el 14 de septiembre del 2013 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

El primer boxeador de Estados Unidos al que se midió el tapatío fue Juan Hernández, a quien el mexicano venció por nocaut en la Arena Coliseo de Guadalajara el 21 de julio del 2006, un año después de haber comenzado su carrera.

Todas las peleas del ‘Canelo’ Álvarez contra estadounidenses

Jermell Charlo: Victoria por decisión unánime (30 de septiembre del 2023)

Caleb Plant: Victoria por nocaut técnico (6 de noviembre del 2021)

Daniel Jacobs: Victoria por decisión unánime (4 de mayo del 2019)

James Kirkland: Victoria por nocaut (9 de mayo del 2015)

Floyd Mayweather: Derrota por decisión unánime (14 de septiembre del 2013)

Austin Trout: Victoria por decisión unánime (20 de abril del 2013)

Josesito López: Victoria por nocaut técnico (15 de septiembre del 2012)

Shane Mosley: Victoria por decisión unánime (5 de mayo del 2012)

Brian Camechis: Victoria por nocaut técnico (5 de marzo del 2010)

Lanardo Tyner: Victoria por decisión unánime (5 de diciembre del 2009)

Larry Mosley: Victoria por decisión unánime (24 de octubre del 2008)

Sean Holley: Victoria por nocaut técnico (15 de diciembre del 2007)

Daniel Martínez: Victoria por nocaut (8 de diciembre del 2006)

Juan Hernández: Victoria por nocaut (21 de julio del 2006)

¿Terence Crawford enfrentó a otros boxeadores mexicanos antes del Canelo Álvarez?

Saúl Álvarez será el cuarto boxeador mexicano al que se mida el estadounidense Terence Crawford desde que comenzó su carrera boxística en el 2008.

El balance para el nacido en Omaha, Nebraska, contra púgiles tricolores es completamente positivo, por lo que el ‘Canelo’ intentará ser el primer azteca en derrotarlo.

Los mexicanos que cayeron a manos de Terence Crawford son Filiberto Nieto, Alejandro Sanabria y Raymundo Beltrán, éste último el 29 de noviembre del 2014 en un pleito que tuvo como sede el CenturyLink Center de Omaha, Nebraska.

