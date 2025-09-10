Tatjana Maria no da espacio para las sorpresas y vence a Rebecca Marino para instalarse en cuartos de final

Tatjana Maria consiguió la victoria en el segundo partido de los octavos de final sobre Rebecca Marino para ser la segunda tenista invitada a los cuartos de final del Guadalajara Open AKRON. La alemana batalló contra su rival durante dos sets y se llevó el encuentro por parciales de 3-6 y 5-7.

En una pelea que tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos, Maria avanza a la tercera ronda del certamen y sigue siendo una de las favoritas al título, pues es la quinta sembrada de la competencia.

El encuentro para la alemana fue muy difícil, pues tuvo que trabajar más arduamente para conseguir la victoria, porque la canadiense no dejaba que Maria le quebrara el saque. Durante todo el encuentro solo consiguió tres breaks.

Rebecca Marino logró 12 aces, 69 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y salvar 8 de 11 puntos de quiebre, por su parte, Tatjana Maria consiguió 6 saques sin respuesta, 76 por ciento de puntos con su primer saque y uno de dos puntos de quiebre salvados.

La tenista alemana tendrá que esperar un juego más para poder conocer a su siguiente rival, la cual saldrá del encuentro entre Elise Mertens, primera sembrada del torneo, y Elisa Jacquemot una raqueta aguerrida al momento de saltar a la cancha.

El segundo set fue mucho más peleado que la primera manga, pues ninguna de las dos cedía un game, fue hasta el onceavo juego en donde Maria rompió el saque de su contrincante y logró ponerse seis juegos a cinco, y con el servicio a su favor finiquitó al encuentro y le puso fin a la historia de Marino en el Guadalajara Open AKRON.

La número 51 del mundo está en busca de su primer título en suelo mexicano, pues hace unos meses asistió al WTA 125 de Puerto Vallarta, donde Jacqueline Cristian fue campeona, y se fue con las manos vacías del torneo.

En su primer encuentro en el Guadalajara Open AKRON, Tatjana Maria dejó en el camino por el título a Zeynep Sonmez, en sets seguidos para continuar con su única misión, levantar el trofeo en el Estadio AKRON.

Este 2025, Tatjana Maria ya consiguió un título, fue el 15 de junio de este año, día en el que venció a Amanda Anisimova en el Queen’s Club en sets seguidos por parciales de 6-3 y 6-4.

