Guadalajara Open AKRON 2025: Estos son los partidos que se jugarán el miércoles 10 de septiembre

Rebecca Marino es una de las invitadas a los octavos de final del Guadalajara Open AKRON.

Llegó el tercer día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025 y este 10 de septiembre se disputarán los primeros encuentros de octavos de final, en donde cuatro tenistas buscarán su pase a los cuartos de final.

Además, en el segundo turno en la cancha del Estadio AKRON, Sloane Stephens y Lucrezia Stefanini reanudarán su compromiso de la ronda de 32 tenistas, pues fue suspendido este martes por la lluvia que se presentó en el Centro Panamericano de Tenis.

El partido más llamativo de este miércoles es entre la sembrada número uno del Guadalajara Open AKRON, Elise Mertens, y la francesa Elsa Jacquemot, quienes dejarán todo por un puesto en la siguiente ronda.

TE RECOMENDAMOS: Un nuevo triunfo para el mexicano Isaac Del Toro conquista el Giro Della Toscana

Estos son los partidos del miércoles 10 de septiembre

Toda la actividad de este miércoles 10 de septiembre en el Guadalajara Open AKRON iniciará con el partido entre Darja Vidmanova y Nikola Bartunkova, quienes llegaron al cuadro principal desde la clasificación y la vía del wild card, respectivamente.

Jornada del 10 de septiembre

Estadio AKRON

(Q) Darja Vidmanova vs. Nikola Bartunkova (WC) - 14:00 horas

(WC) Sloane Stephens vs. Lucrezia Stefanini (Q) - ronda de 32

Rebecca Marino vs. Tatjana Maria (6)

(1) Elise Mertens vs. Elsa Jacquemot

(Q) Victoria Jimenez Kasintseva vs. Veronika Kudermetova (2)

Grandstand

Jessie Aney y Quinn Gleason vs. Sabrina Santamaria y Qianhui Tang

Maria Kozyreva e Iryna Shymanovich vs. Monica Niculescu y Camila Osorio

Fernanda Contreras y Rebecca Marino vs. Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi

Estos son todos los encuentros que los amantes del deporte blanco podrán disfrutar este miércoles 10 de agosto en el Guadalajara Open AKRON 2025.

¿Cuándo será la final del Guadalajara Open AKRON?

La edición 2025 del Guadalajara Open AKRON inició el pasado 8 de septiembre, un día después de la final del US Open, la cual terminó ganando el español Carlos Alcaraz.

Las 28 tenistas participantes tienen programada una semana completa en su calendario por si llegan a estar en la gran final del certamen, la cual se celebrará el domingo 14 de septiembre en la cancha del Estadio AKRON.

La actual mandamás del Guadalajara Open es la polaca Magdalena Frech, quien se encuentra en el cuadro principal y estará en busca de llevarse el bicampeonato en el Centro Panamericano de Tenis.

DCO