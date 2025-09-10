Terence Crawford lanza despiadada advertencia al Canelo Álvarez y a sus fans (VIDEO)

El boxeador estadounidense Terence Crawford le mandó una advertencia a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a los fans del mexicano en la víspera de la pelea de este 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

El pugilista de 37 años aseguró en conferencia de prensa que está convencido de que saldrá con los brazos en alto ante Álvarez Barragán en el combate a celebrarse en el Allegiant Stadium.

“Definitivamente voy a ganar, pero al mismo tiempo, perder no afectaría mi legado, ni el de Canelo. Los dos estaremos en el Salón de la Fama por todo lo que hicimos por el boxeo”, aseveró Terence Crawford ante los medios de comunicación.

Terence Crawford pide que no lo subestimen de cara a su combate ante Saúl “Canelo” Álvarez, pese a subir dos categorías.



El oriundo de Omaha, Nebraska, también mandó un mensaje a sus críticos, entre ellos los seguidores del ‘Canelo’ Álvarez, e hizo énfasis en que el sábado demostrará de lo que está hecho arriba del ring.

“Creo que la gente me está subestimando todo el tiempo, pero eso no importa. Tenemos una pelea el sábado y todas las dudas serán resueltas esa noche”, subrayó Terence Crawford.

¿Cuál es el récord de Terence Crawford antes de su pelea contra el ‘Canelo’ Álvarez?

Terence Crawford llega invicto a su pelea del 13 de septiembre contra el ‘Canelo’ Álvarez, pues ha ganado los 41 combates que ha tenido desde su debut como profesional en el 2008.

El campeón en cuatro divisiones (135, 140, 147 y 154 libras) recordó que mucha gente no creía en él y le recomendaba dedicarse a otra cosa, por lo que no tiene temor de su combate contra el ‘Canelo’ Álvarez.

“Decían que necesitaba conseguirme otro trabajo porque no sería campeón del mundo. Me dijeron muchas cosas en toda mi vida, y yo solamente dije ‘véanme lograrlo’”, enfatizó Terence Crawford.

Terence Crawford, emocionado por no ser favorito ante el Canelo Álvarez

El hecho de no partir como favorito para la pelea del 13 de septiembre es un factor que motiva más a Terence Crawford para su combate contra el ‘Canelo’ Álvarez.

El estadounidense reconoció estar consciente del apoyo que siempre recibe el tapatío en Las Vegas, pero no lo ve como un obstáculo para lo que ocurra arriba del ring.

“Por supuesto será una afición pro Canelo, es el día de Independencia mexicana y él ha hecho grandes cosas por acá. Este (Las Vegas) es su segundo hogar, pero estoy emocionado por ser el menos favorito, estoy preparado para eso”, remarcó Terence Crawford.

