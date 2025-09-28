México rescata el empate ante Brasil en su debut del Mundial Sub-20 y buscarán la clasificación ante España

México realizó un gran papel en su debut del Mundial Sub-20 ante Brasil, pues el Tricolor consiguió rescatar el empate ante la Verdeamarela a cuatro minutos de terminar el partido, al final el marcador quedó 2-2 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El tablero se abrió temprano en el encuentro gracias al gol de Alexei Domínguez, quien aprovechó un rechace del arquero brasileño después de un remate de cabeza de Tahiel Jiménez para rematar de pierna derecha y poner el primer tanto a favor de los mexicanos.

Minutos más tarde, apareció la primera tarjeta verde del encuentro, el entrenador de la Canarinha decidió ocupar una de sus dos revisiones en busca de que el árbitro marcara la pena máxima por una supuesta mano en el área de Rodrigo Pachuca, al final terminaron perdiendo uno de sus beneficios, porque el silbante decidió que no existía un contacto con el brazo por parte del jugador del Puebla.

🚨🇲🇽 EL GOL DE ALEXEI DOMINGUEZ PARA EL 1-0 DE MEXICO ANTE BRASIL EN EL MUNDIAL SUB 20! 🇧🇷🔥



pic.twitter.com/4k7KsZxUet — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 28, 2025

El partido siguió su marcha y al minuto 21 de tiempo corrido apareció la Selección de Brasil para igualar el marcador. Coutinho aprovechó un rechace de la defensa azteca para rematar de volea al poste más lejano de Emmanuel Ochoa y anotar el primer gol de su equipo en el Mundial Sub-20.

México era superior a su rival en el partido, pero no encontraban la jugada que les diera la ventaja en el encuentro. Fue en la parte complementaria cuando los centroamericanos lograron anotar el segundo tanto para su cuenta por un error de la defensa mexicana.

La Verdeamarela mandó un servicio desde la banda, ninguno de los defensas logró rechazar la pelota; al final, Luighi remató de espaldas al arco y con un sombrerito superó a Ochoa para ponerse en ventaja a 14 minutos de terminar el encuentro.

Cuando parecía que la Selección Mexicana perdería el encuentro, Gilberto Mora, el mejor jugador de México en el partido, apareció desde una de las esquinas para ejecutar un balón parado. El mediocampista de los Xolos le puso la pelota en la cabeza a Diego Ochoa y el defensa marcó el empate en el tablero con un remate de cabeza.

⚽️ Luighi aprovecha el saque de banda y da la ventaja para Brasil 2-1 contra Méxicopic.twitter.com/HqH8dWph8V — Robvaz Football Club (@robvazfc) September 29, 2025

🚨🇲🇽 EL GOL DE DIEGO OCHOA PARA EL EMPATE DE MEXICO ANTE BRASIL EN EL MUNDIAL! 🤯🇧🇷



OTRA VEZ GILBERTO MORA CON LA ASISTENCIA!



pic.twitter.com/CohsJw7t0X — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 29, 2025

México buscará su clasificación a la fase de eliminación ante España

El siguiente partido de México en el Mundial Sub-20 podría ser aún más difícil que el encuentro ante Brasil, pues España necesita una victoria para seguir en vida en el torneo, ya que La Roja cayó derrotada a manos de Marruecos 2-0 en su primer partido del torneo.

La Selección Mexicana se medirá ante el combinado europeo el próximo miércoles 1 de octubre en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El Tricolor tendrá que realizar un partido perfecto para vencer al conjunto de España.

El último encuentro de México en la Copa del Mundo Sub-20 será ante Marruecos, equipo que después de la primera jornada es líder del grupo C y podría complicarle al seleccionado nacional su pase a los octavos de final.

DCO