México vs Ecuador: Javier Aguirre sacude la alineación y este sería su 11 inicial en Guadalajara con 8 cambios

Javier Aguirre quiere dejar atrás la derrota ante Colombia, por lo que mandaría hasta 8 cambios para el compromiso de la Selección Mexicana ante Ecuador en Guadalajara. El estratega del Tricolor, en conferencia de prensa previa al juego, dejo ver que sacudirá la alineación .

Tras ser goleado por los colombianos, el Vasco Aguirre quiere replicar un poco lo que pasó en la Nations League de la Concacaf, en la serie de cuartos de final ante Honduras, cuando perdió de visita y en el juego de vuelta en Toluca hizo una cantidad considerable de movimientos y sacó la victoria.

“Voy a hacer 7-8 cambios (en el juego ante Ecuador). Cuando perdimos en Honduras, fuimos a Toluca con siete, ocho jugadores distintos y ganamos 4-0″, dijo Aguirre en conferencia de prensa, aunque no dio nombres de los futbolistas que mandará al terreno de juego.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al duelo ante Ecuador ı Foto: Mexsport

Posible 11 inicial de México ante Ecuador

México: Raúl Rangel, Mateo Chávez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Charly Rodríguez, Hirving Lozano, Alexis Gutiérrez, Alexis Vega y Santiago Giménez

Solo repetirían tres jugadores de México ante Ecuador

Lo que es seguro es que solo tres elementos que jugaron ante Colombia repetirán ante Ecuador. De los principales cambios podrían ser el portero, pues en Fecha FIFA el Vasco suele rotar a sus guardametas y sería Raúl Rangel el elegido, pues el duelo ante los ecuatorianos es en el Estadio AKRON, casa de Chivas y el Tala es de ese club.

De la línea defensiva puede que el que repita es Jesús Gallardo o Johan Vásquez, abriendo la oportunidad a elementos como Ramón Juárez, Israel Reyes, Mateo Chávez y Kevin Álvarez de tener minutos de juego.

En el mediocampo Erik Lira es uno de los que puede estar en el 11 inicial, aunque Javier Aguirre fácilmente puede mover a todos sus medios y que ante Ecuador jueguen Luis Romo, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez.

En la parte ofensiva, Alexis Vega bien podría repetir, lo mismo que Santiago Giménez. Mientras que estarían esperando su oportunidad Germán Berterame, Julián Quiñones, César Huerta.

Además, el entrenador de la Selección Mexicana reiteró que el resultado ante Colombia fue desfavorable y consecuencia de muchos errores, además que son autocríticos de su rendimiento, pero a la interna el grupo de encuentra tranquilo, porque saben que es un duelo de preparación.

“A nivel grupal la gente entiende que es un partido de preparación y puede pasar este resultado... es parte del proceso, han existido y existirán estos resultado abultados, la gran fortuna es que tenemos asegurado el boleto al Mundial y tenemos una población de jugadores que me permite tomar decisiones, pero a la interna el equipo está tranquilo”, dijo el Vasco.

aar