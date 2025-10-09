Mundial 2026: Estos son los artistas que cantarán el tema del evento en México, Estados Unidos y Canadá

"Somos Más" es el nombre de la canción del Mundial 2026.

Carlos Vives, Emilia, Xavi y Wisin son los artistas que cantarán “Somos Más”, el tema oficial del Mundial del 2026 de la FIFA, a celebrarse el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá, en la que será la primera edición del magno evento que se lleve a cabo en tres países.

De acuerdo con información de Telemundo, el estreno mundial de la canción del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 23 de octubre durante los Premios Billboard de la Música Latina. El tema quiere conectar las audiencias de América Latina y el mundo con un mensaje de celebración colectiva y orgullo.

En un comunicado se indica que la canción “Somos Más” refleja la riqueza cultural y diversidad de Latinoamérica al unir a artistas de cuatro países para transmitir un mensaje de alegría, paz y comunidad.

¿Cuáles fueron las últimas canciones de los Mundiales?

Chile 1962 fue la primera edición de un Mundial que tuvo una canción, misma que se título “El rock del Mundial” y fue interpretada por Los Ramblers.

El tema de la más reciente edición del magno evento, Qatar 2022, fue “Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Aisha y Davido. Rusia 2018 tuvo a “Live It Up”, cuyo intérprete fue Nicky Jam con el apoyo de Will Smith y Era Istrefi.

Más recordadas por el público son las canciones “We Are One (Ole Ola)” y “Waka Waka (Esto es África)” de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, respectivamente. Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte interpretaron el tema de Brasil 2014, mientras que Shakira cantó el de Sudáfrica 2010.

Otra de las canciones recordadas de los Mundiales es la de Alemania 2006, “The Time Of Our Lives”, que fue interpretada por Il Divo y Tony Braxton.

¿Cuántos partidos habrá en el Mundial 2026?

El Mundial del 2026 no solamente será el primero que se desarrolle en tres países, pues también será la primera edición que contará con la participación de 48 selecciones.

Este incremento de 32 a 48 equipos aumentó la cantidad de partidos de 64 a 104, lo que también deriva en que la competencia tenga una duración mayor a un mes, pues la misma se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

EVG