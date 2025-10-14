Javier Aguirre se cansa de los malos resultados y pone a temblar a los jugadores: “no hay espacio”

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana confirmó que hará cambios para el duelo ante Ecuador, pero también dijo que los jugadores deben entender que si no empiezan a hacer bien las cosas, no tienen espacio en el Tricolor, en especial con la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo.

“Que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí, y no me estoy lavando las manos, porque al final yo soy el que los escoge, el que los pone en el campo de juego, con mi cuerpo técnico evidentemente, pero soy el principal responsable”, dijo.

En conferencia de prensa el Vasco Aguirre volvió a cargar con la presión y señalamientos por la goleada ante Colombia, reiterando que él es el principal responsable, pero dejó en claro que los futbolistas que no den el ancho en la selección no pueden seguir, lo que es un llamado de atención para elementos que vienen arrastrando un bajo nivel.

Futbolistas de la Selección Mexicana se lamentan tras la derrota del sábado pasado ante Colombia. ı Foto: Mexsport

Javier Aguirre ve cosas rescatables de la derrota ante Colombia

En adición, el entrenador de la Selección Mexicana dijo que el descalabro ante los cafeteros es indefendible, pero que trata de ver el juego como un conjunto que forma parte del proceso mundialista, además que hay cosas rescatables sobre ese duelo realizado en Texas, Estados Unidos.

“Entiendo que los números fríos, ese 4-0 es indefendible y lo entiendo de verdad, pero trato de ponerlo en un global, en un contexto global de 21 partidos, es una derrota, pero creo que hay cosas rescatables, la misma derrota y el mismo proceso, no soy capaz de ver todo negro o todo este pesimismo hacia fuera, mi obligación es trabajar, es elegir a los mejores, intentar jugar mejor”, comentó el Vasco.

Jugadores de la Selección Mexicana después de la derrota ante Colombia ı Foto: Mexsport

El estratega del Tricolor repitió que hay cosas rescatables, como el poder ver a jugadores que no conocía y que lo han sorprendido de buena manera, pero le dijo a la afición que buscará un resultado favorable ante Ecuador en el Estadio AKRON, que es uno de los estadios mexicanos sede en la Copa del Mundo 2026.

“Insisto que creo que hay cosas rescatables de ese partido, hay jugadores que me han sorprendido gratamente, jugadores que no conocía y vamos a ver si somos capaces mañana ante un equipo es capaz, que es muy talentoso, que se organiza bien, que encaja muy pocos goles, veremos si en casa con nuestra gente podemos dar una mejor imagen en cuanto a resultado se refiere”, apuntó.

aar