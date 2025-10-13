Costa Rica del Piojo Herrera respira tras vencer a Nicaragua en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Una acción del Costa Rica vs Nicaragua, de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026

Oxígeno puro, eso fue la victoria de 4-1 de la Costa Rica de Miguel Herrera ante Nicaragua, en la cuarta jornada de la Eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este resultado deja al equipo comandado por el entrenador mexicano con esperanzas de acceder a la justa, a falta de dos fechas para que termine la fase final de la clasificación.

La llegada del Piojo Herrera a la Selección de Costa Rica llenó de esperanzas a la afición tica, pero la realidad es que su proceso ha estado lleno de altibajos, además que hasta antes de este triunfo tenían puros empates en la ronda final de la eliminatoria mundialista centroamericana.

¡Una noche impresionante para Alonso Martínez! 🇨🇷 pic.twitter.com/dUXFkbjt8t — Concacaf (@Concacaf) October 14, 2025

Costa Rica, lejos de su presente deseado, obtuvo tres puntos de oro y llegó a seis unidades para colocarse segundo lugar del Grupo C, que tiene como líder a Honduras con ocho puntos. La buena noticia para el Piojo y sus pupilos es que dependen de ellos mismos en el cierre de la fase clasificatoria.

Si bien, el destino y el pase a la Copa del Mundo 2026 para la Selección Costarricense está en sus manos, no se pueden relajar, ya que el próximo 13 de noviembre visita Haití y el 18 reciben a Honduras, en la última jornada de la Eliminatoria de la Concacaf.

Por su parte, Nicaragua cierra su actividad rumbo al Mundial 2026 ante Honduras el 13 de noviembre y visitando Haití el 18. Al momento los haitianos son terceros del Grupo C con cinco puntos, mientras que los nicaragüense son últimos con un punto.

