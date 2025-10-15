Mundial Sub-20: Conoce a las dos selecciones que jugarán la gran final del torneo

El Mundial Sub-20 está a escasos días de llegar a su fin, pero antes, el torneo juvenil tiene que definir a los nuevos campeones del mundo, en un encuentro que sacará chispas por el tremendo nivel que han mostrado las dos selecciones que disputarán el título.

Los primeros en conseguir su pase al partido por el título de la Copa del Mundo Sub-20 fue Marruecos, equipo que solo perdió un partido en su camino por el título y fue ante México en la última jornada de la fase de grupos del torneo, mientras que en la fase de eliminación dejaron fuera a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia.

Por su parte, Argentina logró su boleto para la gran final del Mundial Sub-20 tras vencer a Colombia por marcador de 1-0, la Albiceleste terminó en la primera posición del Grupo D la primera fase del torneo y en la ronda de eliminación dejaron en el camino a Nigeria, México y los Cafeteros.

Así de jugará la gran final del Mundial Sub-20

Después de 18 días de actividad en Chile, en donde México ilusiono a todo su país con la generación de grandes jugadores que llegaron invictos hasta los cuartos de final, dos selecciones lograron llegar a la gran final para pelear el título juvenil.

Marruecos vs Argentina

La selección africana demostró ser un gran candidato al título desde la fase de grupos, además de que Marruecos ha crecido mucho futbolísticamente hablando, ya que en Qatar 2022 su categoría mayor logró llegar a las semifinales de la Copa del Mundo, donde perdieron ante Francia.

🇲🇦 Historic!



Morocco will play its first #U20WC final! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 15, 2025

¿Cuándo será la gran final del Mundial Sub-20?

Marruecos y Argentina ya celebraron su pase a la gran final del torneo, pero ya están pensando y preparándose para el partido por el título del Mundial Sub-20, en donde los marroquís podrían levantar su primer trofeo de este torneo y los argentinos el séptimo.

Los Leones del Atlas y la Albiceleste se encontrarán en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos el próximo domingo 19 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Después de definir a los nuevos campeones de la Copa del Mundo Sub-20, las selecciones se comenzarán a preparar para la edición de 2027, la cual se llevará a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán.

