México vs Ghana: Alineaciones OFICIALES para el partido amistoso; Javier Aguirre sorprende con su once

Javier Aguirre y la Selección Mexicana llegaron al Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse a Ghana en su primer encuentro amistoso de tres antes de iniciar su participación en el Mundial 2026. ‘El Vasco’ Aguirre sorprendió con su once inicial al mandar al campo a Armando González como su delantero.

De igual forma, Jesús Gómez fue uno de los elegidos para este partido y el jugador del Tijuana, a pesar de no tener llamados anteriores con la Selección Mexicana, el entrenador mexicano le da el chance de jugar de titular ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

Estos son los 1️⃣1️⃣ elegidos para defender nuestros colores esta noche. 🫡



Hoy inicia la #ÚltimaEscala antes del 11 de junio.#SomosMéxico 💚🤍❤️ @adidasMX



* Publicidad para México pic.twitter.com/iT4lnqox0x — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

Alineaciones oficiales para el México vs Ghana en Puebla

Javier Aguirre manda a la cancha puros jugadores de la Liga MX para enfrentar a Ghana, ya que los futbolistas que acaban de llegar a Europa tienen menos de una semana de incorporarse a los trabajos del Tricolor, pero podrían ver minutos en el segundo tiempo.

MÉXICO: Raúl Rangel, Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.

GHANA: Benjamin Asare, Oscar Oppong, Terry Yegbe, Nathaniel Adjoin, Jan Kwasi Gyamerah, Rak-Sakyí Jesurun, Majeed Ashimeru, Ibrahim Osman, Emmanuel Edjei, Felix Afena-Gyan y Daniel Agyei.

Raúl Rangel vuelve a ser titular con la Selección Mexicana y esto podría ser un indicio de que el portero de las Chivas está ganando el lugar en el once titular de México para el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

🚨 22 players are currently in camp as the team prepares for Friday’s international friendly against Mexico.

🇲🇽🆚🇬🇭



🔗: https://t.co/nn1j6jafIF#BlackStars pic.twitter.com/lr2GsMoppU — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) May 20, 2026

México tendrá tres pruebas ante selecciones de peso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana tiene tres partidos pendientes, contando el de Ghana, antes de meterse de lleno en la Copa del Mundo del 2026, y serán ante selecciones de peso que le darán experiencia al Tricolor para sus compromisos de la fase de grupos.

Después de verse las caras con Ghana, el equipo de Javier Aguirre comenzará su preparación para enfrentarse ante Australia en Pasadena y, por último, tendrán un choque con su similar de Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Tras sus tres compromisos, la preparación será únicamente para el encuentro ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, un partido que deben ganar sí o sí para iniciar con el pie derecho en la Copa del Mundo.

DCO