Marruecos elimina en penaltis a Francia y es el primer finalista del Mundial Sub-20

Los jugadores de Marruecos festejan su pase a la final del Mundial Sub-20 tras vencer a Francia en penaltis.

La selección de Marruecos se convirtió en la primera finalista del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile, luego de vencer 5-4 en serie de penaltis a Francia tras un empate 1-1 después de 120 minutos en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. Los africanos esperan al vencedor de la semifinal entre Argentina y Colombia.

Los Leones del Atlas se pusieron en ventaja al minuto 32 con un autogol de Lisandro Olmeta. Les Bleus encontró el tanto del empate en el segundo tiempo por conducto de Lucas Michel al minuto 59. Francia se quedó con uno menos en tiempos extra luego de la expulsión de Rabby Nzinguola al 107′.

Djylian N'Guessan falló el penalti ❌ ¡MARRUECOS A LA FINAL DEL MUNDIAAAL!



La mejor participación del conjunto africano en una Copa Mundial sub 20🇲🇦



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-20 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/Rr0U9suf7A — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2025

Marruecos acertó sus cinco penaltis y la serie se definió con la atajada de Yanis Benchaouch al cobro de Djylian N’Guessan, lo que aseguró el pase del conjunto africano al duelo por el título del Mundial Sub-20 y la algarabía y felicidad de todos los integrantes del equipo.

México, único equipo que ha vencido a Marruecos en el Mundial Sub-20

La selección de México es la única que ha derrotado a Marruecos en lo que va del Mundial Sub-20, lo cual consiguió en el cierre de la fase de grupos y por la mínima diferencia gracias a un gol de penalti del juvenil mediocampista Gilberto Mora.

Pese al descalabro sufrido a manos del Tricolor, los Leones del Atlas clasificaron a octavos de final como líderes del Grupo C (en el que se impusieron a España y Brasil) lo que les permitió enfrentar a uno de los mejores terceros, Corea del Sur, al que derrotaron 2-1.

Estados Unidos fue la víctima de Marruecos en la etapa de cuartos de final en un duelo que culminó con marcador de 3-1. Los africanos enfrentarán en la final del Mundial Sub-20 a Argentina o Colombia el próximo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago.

منتخبنا الوطني يــــــــــتـــــأهـــــل لنهـــــــائـــــي كــــأس الــــعــــالــــم 🏆



𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝘁𝗼 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 of the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ 🎟️✅#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/Gky0r4uqWj — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 15, 2025

¿Cuántas selecciones africanas han ganado el Mundial Sub-20?

Ghana es hasta el momento la única selección africana que ha en la historia que ha conquistado el título del Mundial Sub-20. Lo hizo en la edición de Egipto 2009 después de imponerse 4-3 a Brasil en tanda de penaltis después de un empate sin anotaciones.

Nigeria es el otro representante africano que ha llegado a la última fase del Mundial Sub-20, cuando perdió 2-1 a manos de Argentina en Países Bajos 2005.

EVG