Survivor México: ¿Quién sale eliminado hoy 9 de agosto 2026?

Los participantes de Survivor México van al Duelo de la Extinción y uno de los sobrevivientes tendrá que salir eliminado de la competencia.

Antes de que se lleve a cabo el Duelo de la Extinción, los participantes tienen que competir por el Tótem de Inmunidad Grupal para saber qué tribu tienen que votar para elegir a quien de su equipo van a mandar a la eliminación.

¿Quién sale eliminado hoy de Survivor México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Survivor México sería Vivian Baeza.

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Sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los fans del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero eliminado que sale hoy de Survivor México.

Anahí rompe en llanto tras sentir que su tribu se está dejando perder para enviarla a la extinción. 😭🟢🌴 #ExtinciónSurvivor#SurvivorMéxico EN VIVO AHORA 📺 https://t.co/sUSh7FXBed

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¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Los sobrevivientes tienen que disputarse el Tótem de Inmunidad Grupal, de acuerdo con los fans, este tótem lo va a ganar el equipo de los Halcones, por lo que los Jaguares son los que tendrán que votar para saber a quién mandan a la extinción junto a Abel Robles.

Según las filtraciones, el sobreviviente que van a enviar al duelo de la extinción sería Vivian BAeza, quien se tendrá que medir contra Abel Robles.

Aunque algunos señalaban que sería Julio Camejo el contrincante de Abel, ya que el cubano es uno de los participantes más polémicos del programa, es quien ha recibido señalamientos de parte de las mujeres por su actitud de agresividad.

Otros de sus compañeros señalan que Julio Camejo no quiere colaborar en los juegos y muchas veces les pone trabas a sus mismos compañeros de su tribu. Además de que en los consejos tribales se pone en actitud retadora para hacerlos sentir menos.

Por otra parte, Tzasna Carrasco se tuvo que ir de emergencia del programa tras la muerte de su papá.Por ahora su participación queda en vilo, pues los fans no saben si ella querrá volver al reality o si la pérdida de su papá la obligará a retirarse del programa.

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