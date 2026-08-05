¿Quién sale eliminado de Survivor México hoy 5 de agosto 2026?

Uno de los participantes de Survivor México se va eliminado hoy del programa, ya que esta semana hay doble Duelo de la Extinción previo a la fusión de equipos que se llevará a cabo este próximo lunes 10 de agosto.

Rey Grupero ya está instalado en el Duelo de la Extinción y durante el programa de hoy 5 de agosto esperará a su rival en el juego para defender su lugar dentro del reality show.

¿Quién sale eliminado hoy de Survivor México?

Según los sitios de fans dedicados a Survivor México, el eliminado de hoy sería Rey Grupero, sin embargo, no se tiene confirmado por el momento, por lo que los seguidores del reality show tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Antes de que se lleve a cabo el Duelo de la Extinción, los Jaguares y los Halcones se van a enfrentar por el Tótem de Inmunidad Grupal, con el que uno de los equipos tendrá que votar para ver a quién manda a la eliminación con Rey Grupero.

El equipo que gane, además de obtener inmunidad, tendrá la recompensa de comida que se trata de un plato con tres burritos de pollo y refresco.

Cabe recordar que los dos sobrevivientes que tienen inmunidad individual por haber ganado el collar son Javi Márquez y Tzasná Carrasco.

Si los Jaguares pierden van a mandar a Sheila al duelo porque señalan que ella todo el tiempo estuvo diciendo que se quería medir contra el Rey Grupero y consideran que esta es su gran oportunidad para demostrar que es más fuerte que el resto de la tribu.

Por otro lado, en el caso de que pierdan los Halcones ellos también están armando su estrategia para que la persona que vaya al duelo pueda eliminar al Rey.

Los Jaguares necesitan ganar si o sí porque no han obtenido recompensas de comida, por lo que tienen mucha hambre, mientras que los Halcones han comido bien en los últimos días.

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