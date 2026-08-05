¿Qué le pasó a Kevin Diaz? Sufre accidente y cae desde 8 metros en Esto es Guerra

El participante del programa Esto es Guerra, Kevin Díaz, reapareció en redes sociales después del tremendo accidente que protagonizó en televisión peruana en vivo, que generó preocupación sobre su bienestar físico.

Tras horas de incertidumbre, el joven publicó en sus redes sociales cuál es su estado de salud y agradeció por el apoyo recibido: “Gracias a todas esas personas que se preocuparon y todos eso. mensaje lindos. Gracias a Dios que siempre me protege estoy bien, estaremos un par de días de descanso médico y ya volveremos con toda”, escribió.

¿Qué le pasó a Kevin Diaz? ı Foto: Instagram

De este modo, Kevin Díaz informó que permanecerá bajo observación médica, aunque trató de no dar más detalles sobre su diagnóstico o si tendría que realizarse más exámenes físicos para determinar su salud.

¿Qué le pasó a Kevin Diaz?

Fue en la noche del 4 de agosto durante el programa Esto es Guerra que el participante realizaba un circuito de altura cuando perdió estabilidad y terminó por precipitarse desde una altura considerable de alrededor de ocho metros.

El impacto sucedió sobre una colchoneta inflable colocada para amortiguar el golpe; sin embargo, la caída generó preocupación inmediata en el set: tanto sus compañeros como la producción y los conductores reaccionaron en el momento, mientras el personal médico ingresaba para atenderlo.

🚨Apareció Kevin Díaz tras 18 horas de absoluto misterio. Está en la clínica y las evidencias son claras: sufrió una terrible lesión por la negligencia de la producción de EEG en el juego de altura. Esto ya no es entretenimiento, es irresponsabilidad extrema. EEG Y EL CANAL en🔇 pic.twitter.com/w3D0PeFxTv — JHONN_FW (@JHONN_FW) August 5, 2026

Después del accidente, la competencia fue suspendida y el foco pasó de la prueba a la atención del competidor, ante la incertidumbre sobre posibles lesiones tras la caída y en redes sociales criticaron al programa por el error de seguridad.

Horas después, ProTV Producciones compartió un comunicado para responder a lo que calificó como “informaciones erróneas” y precisar cómo ocurrió la caída de Kevín Díaz.

En ese sentido, aseguró que “la salud y el bienestar de nuestros participantes en Esto es Guerra, siempre serán nuestra prioridad” y que durante la prueba “nuestro compañero Kevin Díaz, no adoptó la postura correcta durante el salto, practicada previo al programa”.

Además, aseguraron que “se activaron de inmediato los protocolos de atención establecidos” y que el equipo médico presente en Pachacámac lo evaluó en el lugar.

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