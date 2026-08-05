Tras el alarmante video en vivo en TikTok donde Perez Hilton se autolesionó, su estado de salud generó gran preocupación entre seguidores y medios de comunicación. El incidente provocó que la policía del condado de Miami-Dade interviniera y trasladara al bloguero de chismes de emergencia a un hospital.

Hace unas horas, su familia difundió un comunicado oficial en el sitio web de Perez Hilton, donde confirmaron que el comunicador está bajo atención médica y pidieron respeto a su privacidad. Esto dicen sobre su estado de salud y tratamiento.

Perez Hilton se mantiene en tratamiento médico, revela su familia; ¿cuál es su estado de salud?

De acuerdo con reportes de medios locales, el creador de contenido Perez Hilton fue llevado en ambulancia a un hospital tras mostrar un comportamiento preocupante durante una transmisión en vivo. El famoso, desnudo, se autolesionó con un cuchillo frente a cientos de seguidores de TikTok.

Una vez ingresado, comenzó el protocolo correspondiente, que incluye una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental y el tratamiento adecuado.

Perez Hilton se quería quitar la vida durante transmisión en vivo ı Foto: Redes Sociales

El comunicado publicado en su página oficial señala: “Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica, y que nuestra familia se centra ahora en su bienestar”.

La familia de Perez Hilton agradeció las muestras de apoyo y oraciones recibidas, destacando que informarán novedades cuando sea posible. “Muchos de ustedes mostraron preocupación por Perez Hilton, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones.”

“Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Pérez, así como la de su familia, durante este momento difícil. Cuando podamos compartir alguna novedad, lo haremos con todos lo antes posible”, agregaron en el texto.

Mientras tanto, la vivienda de Perez Hilton en Miami, Florida, donde ocurrió el incidente, permanece resguardada por agentes policiales para evitar que medios de comunicación o fans se entrometan en la escena y garantizar tranquilidad a sus seres queridos.

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