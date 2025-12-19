Rey Grupero es un personaje que ha cobrado bastante relevancia en la televisión mexicana. Desde su aparición en La Casa de los Famosos y sus polémicos comentarios en La Granja VIP, los usuarios en redes sociales desean saber más sobre la vida del comediante.

¿Quién es Enzo, el hijo de Rey Grupero?

Enzo no es hijo biológico de Rey Grupero. Sin embargo, se encarga de criarlo desde los 8 años junto con su madre biológica, Nanda Rocha, por lo que lo ha adoptado como su hijo.

¿Quién es Enzo? El hijo de Rey Grupero ı Foto: IG: @reygruperomx

“Su papá de sangre no lo sabía querer y el morrito la neta necesitaba mucho aprecio y mucho amor”, contó sobre su día a sus compañeros el concursante de La Casa de los Famosos All-Stars.

En el 2024, el niño firmo con Palomera Group, una agencia de representación de artistas que tiene presencia en México, Miami, Los Ángeles y España. El pequeño ha mostrado apoyo a su papá adoptivo en sus proyectos.

Durante su participación en LCDLF de Telemundo, el cantante protagonizó una polémico al elegir no ver a su hijo para no traicionar a su cuarto. Frente a las severas críticas, Enzo salió en defensa del comediante.

“Mucha gente ha preguntado cómo me siento después de la dinámica que hoy se hizo en La casa y la verdad me encuentro feliz y orgulloso de mi papá porque fue leal a su grupo y no los traicionó y no solo fue leal a su grupo, sino que también a nosotros porque gracias a eso podremos cumplir nuestros sueños aquí afuera de La casa”, expresó Enzo.

“Además de que con esto me ha enseñado que la lealtad es muy importante”, continuó. ”Obviamente me hubiera gustado poderlo haber abrazado o besarlo, pero de todas maneras lo podré ver aquí afuera y tendremos todo el tiempo que queramos. Por favor, síganlo apoyando para que llegue a la final”.