Millie Bobby Brown estalla contra fotógrafo que le pidió sonreír | VIDEO

Millie Bobby Brown dio de qué hablar durante su aparición en la alfombra roja por la última temporada de Stranger Things. Y es que mientras se encontraba en el evento de Netflix en Londres, reaccionó al breve comentario de un fotógrafo.

Millie Bobby Brown reacciona a que le griten que sonría

El momento en el que Millie Bobby Brown estalla contra un fotógrafo quedó registrado en video y el mismo ha dado de qué hablar, por quienes apoyan a la artista y quienes no comprenden qué fue lo que hizo que ella explotara ante la situación.

MILLIE BOBBY BROWN! pic.twitter.com/Pq8Wu7NPZh — acervo millie bobby brown (@mbbacervo) November 13, 2025

En el video, vemos a la actriz que interpreta a Once en la serie de Netflix posando frente a las cámaras, que buscaban retratar su mejor ángulo. Como de costumbre, le dan instrucciones para cambiar de pose o modificar un gesto de su cara, algo bastante común en sesiones de fotos.

Si bien por lo general este tipo de situaciones no genera algún tipo de altercado, parece ser que en esta ocasión Millie no se sentía con ánimos de que le indicaran qué hacer, por lo que decidió responder e irse molesta.

“¿Sonreír? Sonríe tu", le dijo con un gesto un poco molesto y señalando, antes de seguir su camino y dejar atrás a los fotógrafos, que siguieron gritando mientras que ella se alejaba con tranquilidad.

Millie Bobby Brown reacts to photographer telling her to “smile” at ‘Stranger Things’ Season 5 London premiere:



“Smile? You smile!”



pic.twitter.com/OvK3FJsBYN — Buzzing Pop (@BuzzingPop) November 14, 2025

En redes sociales, los comentarios se dividieron por quienes consideraban que la actriz tenía una actitud de diva, aunque otros destacaron lo molesto que es recibir instrucciones de ese estilo, por lo que comprenden la reacción de Bobby Brown al decidir reaccionar. Te dejamos algunos de los mensajes de redes sociales:

“No le puedes pedir a alguien sonreír en 2025″.

“Odio que me pidan que sonría en fotos”.

“Así debería ser. Bien por ella”.

"No se puede decir nada a las estrellitas empoderadas“.

“Yo tampoco sonreiría para ellos”.

Además, hubo quien recordó que la actriz ha tenido encuentros complicados con los medios en ocasiones anteriores, donde ha buscado detener a paparazzi que buscan capturar el rostro de su hija adoptiva.

En ese sentido, mencionan que es justificable que Millie Bobby Brown no tenga la intención de facilitar su trabajo durante eventos importantes como la premiere de Stranger Things 5.