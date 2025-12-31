¿Pillow face? Tunden a Millie Bobby Brown por su cara en Stranger Things 5

La quinta temporada de Stranger Things ha causado furor y como es natural, han habido comentarios de quienes no se sienten del todo satisfechos con la serie o los actores. Una gran parte de los señalamientos han caído en contra de Millie Bobby Brown.

Y es que muchos criticaron que en los últimos episodios de la serie de televisión, Millie Bobby Brown parece tener problemas con la gesticulación, para muchos derivado de tratamientos estéticos que le han dejado una ‘pillow face’.

Millie Bobby Brown’s face in ‘Stranger Things’ Season 5. pic.twitter.com/iGSuQBP517 — Creepy.org (@creepydotorg) December 28, 2025

¿Qué es la pillow face y por qué dicen que Millie Bobby Brown la tiene?

La ‘pillow face’ es un término empleado para cuando hay un uso excesivo o incorrecto de rellenos faciales y que resulta en una apariencia hinchada, redonda y poco natural del rostro, lo que provoca pérdida de armonía y expresividad.

Y es que el público ha notado que la actriz de Stranger Things perdió la expresividad en el rostro que mostraba en temporadas anteriores y que le permitía demostrar un rango más amplio de emociones, una herramienta elemental para los actores.

Cabe mencionar que Millie ha enfrentado el escrutinio del público sobre su apariencia física desde que era pequeña, pues lleva años con críticas por parte de la audiencia que la señala por verse mayor de lo que debería con su edad.

Asimismo, se ha comentado mucho sobre el supuesto relleno que se habría la puesto la joven en los labios y en los pómulos, lo que la haría aparentar una mayor edad.

“Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como lo hice en la temporada 1 de Stranger Things”, indicó en un mensaje a redes sociales este 2025.

Agregó: “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil denigrarlas por clicks. Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los de ellos. No me disculparé por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer”.

La actriz finalizó su mensaje al decir: “Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a que la destrocen por el simple hecho de existir”, concluyó Millie Bobby Brown para dar el tema por finalizado.