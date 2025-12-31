¿A qué hora sale el capítulo final de Stranger Things?

Este miércoles 31 de diciembre nos despedimos de Stranger Things, la serie que en casi una década marcó al contenido de streaming con cinco exitosas temporadas a través de la plataforma de Netflix. Llega el capítulo final que promete ser épico.

Nadie se quiere perder del final de Stranger Things, pues la icónica serie de Netflix ha sabido encender la curiosidad incluso en quienes no suelen consumir contenido de ciencia ficción y fantasía. Además, los propios creadores de la serie, los hermanos Duffer, admitieron que nadie había logrado adivinar el final que veremos en las próximas horas.

Feliz año y final de Stranger Things. Los quiero, nerds.🎆 pic.twitter.com/GYP4LplkjA — ɐɔᴉɹéɯɐouᴉʇɐ˥ xᴉlɟʇǝN (@NetflixLAT) December 31, 2025

Los millones de fans de la serie no han perdido la oportunidad de realizar todo tipo de teorías de cómo acabará la historia. Desde que todo se trata de un juego de rol de Calabozos y Dragones, hasta que Will es el traidor que llevará a todos a Vecna para su inminente muerte.

También se descubrirá el destino de cada uno de los personajes que han robado el corazón de millones y en este final se verá si es cierto que uno de los más queridos podría morir, como ha preocupado a los fans de Steve, Eleven, Mike, Will y el resto del grupo.

La serie comenzó con su temporada final el pasado 26 de noviembre con sus primeros cuatro episodios. Después, el 25 de diciembre pudimos ver lo que es la antesala del episodio final, el cual tendrá un formato casi de película, pues durará 2 horas con 8 minutos.

Estará disponible en Netflix a partir de este 31 de diciembre. Para México, será a las 19:00 horas que podremos ver el destino final del Upside Down y Hawkins, aunque el horario varía de acuerdo con la región. Te dejamos las horas en las que se estrena el capítulo final según el país latino en el que te encuentres.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 pm

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 pm

España: 2:00 am (madrugada del 1 de enero, hora peninsular)

El último episodio de Stranger Things se llama The Rightside Up, haciendo referencia directa al primer episodio de la temporada que lleva dicho nombre, así como el mundo en el que se habría perdido Will y de donde vienen varias de las extrañas criaturas que han amenazado Hawkins a lo largo de los últimos años en la ficción.