Stranger Things: Lanzan tráiler del capítulo final

Stranger Things es una de las series más importantes para la plataforma de Netflix, que a través de los años han conmovido a millones de personas que disfrutan del icónico servicio de streaming.

Este martes 30 de diciembre se ha revelado el tráiler final de Stranger Things, que nos prepara para el último episodio de la serie, que promete ser épico y dar un cierre digno a una de las historias más emblemáticas de Netflix.

El capítulo final de la quinta y última temporada se estrena el miércoles 31 de diciembre de 2025 a través de la plataforma de streaming. La hora cambia según el país en el que te encuentres, por lo que aquí te dejamos los horarios por país hispano:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 pm

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 pm

España: 2:00 am (madrugada del 1 de enero, hora peninsular)

El volumen dos de la quinta temporada ha dejado muchas dudas entre los fans, que se cuestionan si lograrán resolverse todas las historias de manera satisfactoria en un solo episodio, aunque cabe mencionar que el final tendrá una duración similar a la una de una película.

Los últimos episodios han tenido momentos controversiales, como la forma en la que Will ‘sale del closet’. Sin embargo, lo que prepara el camino para el gran final podría ser la fuerte discusión con Steve que lleva a Dustin a revisar los diarios del Dr. Brenner, donde descubre que la enorme esfera está formada por materia exótica, una fuente única de energía que mantiene cohesionada la pared de carne.

Mientras tanto, Eleven evita que su grupo sea arrastrado hacia el vacío y aprovecha una grieta para regresar al mundo real. Al enterarse de lo que ocurre con Will, lo contacta y logra liberarlo, aunque solo después de que Vecna obtiene la ubicación del cuerpo de Max y envía a sus demogorgones para acabar con ella.

El avance muestra de esta manera lo que parece ser el último encuentro de los protagonistas con el Upside Down, donde se busca terminar con el mal que azota a Hawkins, dejando ver momentos épicos llenos de acción.