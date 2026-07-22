Alejandra Jaramillo reacciona a su despido tras burlarse de México | VIDEO

Alejandra Jaramillo reaccionó a su salida de Siéntese quien pueda, programa vespertino de Univision, después de que protagonizara una fuerte polémica por burlarse de México durante el Mundial 2026.

Fue tras el partido de cuartos de final entre México e Inglaterra que la conductora ecuatoriana arremetió en contra de la Selección Mexicana por su eliminación del torneo mundialista.

“CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”, comenzó y después agradeció a los jugadores ingleses que lograron los goles contra México. “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”, dijo.

Estos breves comentarios fueron interpretados por el público como una burla para el país, por lo que en redes sociales comenzaron a exigir el despido de Alejandra Jaramillo de Univision.

Así reaccionó Alejandra Jaramillo a su salida de Siéntese quien pueda

Fue este miércoles que se dio a conocer la salida de la famosa de Siéntese quien pueda. Tras el anuncio, la conductora publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que confirmó su salida del programa.

“Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas. Disculpas que generaron muchas dudas, muchos cuestionamientos y hoy que puedo hablar yo les puedo decir que esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas, esas disculpas públicas me nacieron del corazón”, dijo en el video.

Jaramillo reconoció que no han sido días fáciles y que tuvo que mantenerse callada hasta que el anuncio fuera revelado. Además, expresó que estaba tratando de manejar sus emociones internas y de practicar la gratitud.

“Sostengo con carácter, con firmeza y con amor cada acción que he tenido, porque el futbol es eso, es algarabía, es emoción, son pasiones. Si eso no se puede entender, el problema nunca fue el futbol”, enfatizó.

Además, pidió a sus seguidores no responder al odio con más odio, sino con palabras de amor y respeto. “Aquí hay Ale para rato”, finalizó sin dar mayores detalles sobre cuál es su futuro laboral.

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