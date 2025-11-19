¿A qué hora desfila Fátima Bosch en Miss Universo México 2025?

Este jueves 20 de noviembre se transmitirá en vivo la final de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante a nivel internacional en el que México es representado por Fátima Bosch, modelo de Tabasco.

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha dado mucho de qué hablar, pues la famosa se ha encontrado envuelta en la polémica, que estalló hace varios días con su pleito con Nawat, director de la versión tailandesa del concurso.

Además de dar el ejemplo para otras mujeres sobre no quedarse callada, la mexicana ha destacado por su belleza y su personalidad natural y divertida, que ha generado mucha empatía hacia ella por parte del público.

Por ello, millones de personas quieren ver a la mexicana en acción y ver su desempeño al desfilar, que ha desatado comentarios durante la gala preliminar, aunque Miss México enfrenta complicaciones por una reciente herida en el pie.

¿A qué hora desfila Fátima Bosch?

El evento se podrá ver en la noche de este jueves en México por cuestionas del tiempo local con Tailandia, donde en ese momento será viernes 21 de noviembre.

Como cada año, el certamen contará con transmisión global a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo; sin embargo, la buena noticia para la audiencia de México es que podrán seguir la gala y a Fátima Bosch en televisión nacional. El evento será transmitido por Imagen televisión, canal 3.1, a partir de las 17:00 horas.

El itinerario será el siguiente:

Top 30

Competencia de traje de baño (Top 20)

Competencia en vestido de noche (Top 10)

Ronda de preguntas (Top 5)

Pregunta final y coronación

De este modo, es seguro que veremos a Fátima Bosch al inicio de la ceremonia y antes del top 30. Después de ello, depende de cómo se desenvuelva para poder verla en el resto de la ceremonia de Miss Universo.