Este es el TOP 5 de Miss Universo 2025

El concurso de Miss Universo ha sido el certamen de belleza por excelencia desde hace muchos años, y este 2025 la gran final ha sido muy esperada.

Durante esta competencia Miss México, Fátima Bosch, llamó la atención de las personas no sólo por su belleza, sino porque se vió envuelta en una polémica con Nawat Itsaragrisil.

Las 5 mujeres que pasaron de ronda y llegaron al top 5 de Miss Universo 2025 lograron la aprobación de los jueces gracias a sus cualidades, por lo que resaltaron más que el resto de las concursantes y ganaron su lugar entre las mejores

Miss Universo 2025 ı Foto: Captura de pantalla

TOP 5 Miss Universo 2025

El top 5 de las concursantes de Miss Universo 2025 es el siguiente:

Tailandia: Veena Praveenar Singh Filipinas: Ahtisa Manalo Venezuela: Stephany Abasali México: Fátima Bosch Costa de Marfil: Olivia Yacé

La mexicana se perfila como una de las favoritas para coronarse en el certamen de belleza más importante del mundo.

En su desfile en vestido de noche sorprendió con un imponente atuendo rojo con aplicaciones en dorado. Además lució una capa que le daba un toque de mayor elegancia.

Miss Tailandia también es favorita porque es la anfitriona del concurso, mientras que Filipinas también cautiva con su presencia imponente.

Venezuela también lució un vestido en color rojo que causó impacto durante su pasarela en vestido de noche.

La sorpresa de la noche es Costa de Marfil, quien se metió al top 5, al conquistar a los jurados con su caminata elegante sobre la pasarela.