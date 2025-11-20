Después de una intensa ronda de eliminación, el certamen Miss Universo 2025 entró en su fase más emocionante con la selección oficial de las 30 mujeres más bellas del concurso.

Las candidatas, procedentes de distintas latitudes del mundo, avanzan ahora a las etapas decisivas, donde deberán demostrar no sólo su elegancia y presencia en el escenario sino también su preparación, carisma y sus habilidades de comunicación.

Con el público del Impact Challenger Hall y los miles de espectadores que siguen la transmisión en vivo minuto a minuto, la competencia se vuelve más reñida que nunca. Este es el top 30 de las modelos de Miss Universo 2025, quienes se perfilan como las grandes protagonistas de una edición que promete sorprender al mundo desde Tailandia.

Este es el top 30 de Miss Universo 2025

India: Manika Vishwakarma Guadalupe: Ophély Mézino China: Zhao Na Tailandia: Veena Praveenar Singh República Dominicana: Jennifer Ventura Brasil: Maria Gabriela Lacerda Rwanda: Solange Tuyishime Keita Colombia: Vanessa Pulgarín Costa de Marfil: Países Bajos: Nathalie Yasmin Cuba: Lina Luaces: Olivia Yacé Bangladesh: Tangia Zaman Methila Japón: Kaori Hashimoto Puerto Rico: Zashley Alicea Rivera Estados Unidos: Audrey Eckert México: Fátima Bosch Filipinas: Ahtisa Manalo Zimbawe: Lyshanda Moyas Costa Rica: Mahyla Roth Malta: Julia Cluett Chile: María Ignacia Moll Canadá: Jaime VandenBerg Universe Latina: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda Croacia: Laura Gnjatović Venezuela: Stephany Abasali Guatemala: Raschel Paz Palestina: Nadeen Ayoub Nicaragua: Itza Castillo Francia: Gaby Guha Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda

¿Qué etapas quedan pendientes en Miss Universo 2025?

Una vez que los jueces deliberaron a las 30 mujeres más bellas de Miss Universo 2025, la competencia continúa. Las etapas que quedan pendientes en el certamen son: