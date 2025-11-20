Después de una intensa ronda de eliminación, el certamen Miss Universo 2025 entró en su fase más emocionante con la selección oficial de las 30 mujeres más bellas del concurso.
Las candidatas, procedentes de distintas latitudes del mundo, avanzan ahora a las etapas decisivas, donde deberán demostrar no sólo su elegancia y presencia en el escenario sino también su preparación, carisma y sus habilidades de comunicación.
Con el público del Impact Challenger Hall y los miles de espectadores que siguen la transmisión en vivo minuto a minuto, la competencia se vuelve más reñida que nunca. Este es el top 30 de las modelos de Miss Universo 2025, quienes se perfilan como las grandes protagonistas de una edición que promete sorprender al mundo desde Tailandia.
Este es el top 30 de Miss Universo 2025
- India: Manika Vishwakarma
- Guadalupe: Ophély Mézino
- China: Zhao Na
- Tailandia: Veena Praveenar Singh
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Brasil: Maria Gabriela Lacerda
- Rwanda: Solange Tuyishime Keita
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Costa de Marfil:
- Países Bajos: Nathalie Yasmin
- Cuba: Lina Luaces: Olivia Yacé
- Bangladesh: Tangia Zaman Methila
- Japón: Kaori Hashimoto
- Puerto Rico: Zashley Alicea Rivera
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- México: Fátima Bosch
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Zimbawe: Lyshanda Moyas
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Malta: Julia Cluett
- Chile: María Ignacia Moll
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Universe Latina: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda
- Croacia: Laura Gnjatović
- Venezuela: Stephany Abasali
- Guatemala: Raschel Paz
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Nicaragua: Itza Castillo
- Francia: Gaby Guha
- Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda
¿Qué etapas quedan pendientes en Miss Universo 2025?
Una vez que los jueces deliberaron a las 30 mujeres más bellas de Miss Universo 2025, la competencia continúa. Las etapas que quedan pendientes en el certamen son:
- Competencia en vestido de noche (Top 10): Las 20 concursantes que pasan esta ronda lucen vestidos largos de gala y son evaluadas por su elegancia, estilo y presencia.
- Ronda de preguntas (Top 5): En esta etapa las 10 finalistas se reducen a 5, quienes deben responder las preguntas planteadas por el jurado. con esto se busca medir su claridad de pensamiento, sus convicciones, su capacidad de expresión, etc.
- Pregunta final y coronación: Las finalistas responden una última pregunta y, con base en sus respuestas, su seguridad en el escenario y carisma, se decidirán la segunda finalista, la primera finalista y la nueva Miss Universo. Para culminar la edición, la ganadora recibirá la corona de manos de la reina saliente, Victoria Kjaer.