Este es el top 30 de Miss Universo 2025

Llega una de las etapas decisivas del concurso; cada vez estamos más cerca de conocer a la ganadora de esta edición

Este es el top 20 de Miss Universo 2025
Este es el top 20 de Miss Universo 2025 Foto: IG @missuniversethailand
Martha Díaz

Después de una intensa ronda de eliminación, el certamen Miss Universo 2025 entró en su fase más emocionante con la selección oficial de las 30 mujeres más bellas del concurso.

Las candidatas, procedentes de distintas latitudes del mundo, avanzan ahora a las etapas decisivas, donde deberán demostrar no sólo su elegancia y presencia en el escenario sino también su preparación, carisma y sus habilidades de comunicación.

Con el público del Impact Challenger Hall y los miles de espectadores que siguen la transmisión en vivo minuto a minuto, la competencia se vuelve más reñida que nunca. Este es el top 30 de las modelos de Miss Universo 2025, quienes se perfilan como las grandes protagonistas de una edición que promete sorprender al mundo desde Tailandia.

Este es el top 30 de Miss Universo 2025

  1. India: Manika Vishwakarma
  2. Guadalupe: Ophély Mézino
  3. China: Zhao Na
  4. Tailandia: Veena Praveenar Singh
  5. República Dominicana: Jennifer Ventura
  6. Brasil: Maria Gabriela Lacerda
  7. Rwanda: Solange Tuyishime Keita
  8. Colombia: Vanessa Pulgarín
  9. Costa de Marfil:
  10. Países Bajos: Nathalie Yasmin
  11. Cuba: Lina Luaces: Olivia Yacé
  12. Bangladesh: Tangia Zaman Methila
  13. Japón: Kaori Hashimoto
  14. Puerto Rico: Zashley Alicea Rivera
  15. Estados Unidos: Audrey Eckert
  16. México: Fátima Bosch
  17. Filipinas: Ahtisa Manalo
  18. Zimbawe: Lyshanda Moyas
  19. Costa Rica: Mahyla Roth
  20. Malta: Julia Cluett
  21. Chile: María Ignacia Moll
  22. Canadá: Jaime VandenBerg
  23. Universe Latina: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda
  24. Croacia: Laura Gnjatović
  25. Venezuela: Stephany Abasali
  26. Guatemala: Raschel Paz
  27. Palestina: Nadeen Ayoub
  28. Nicaragua: Itza Castillo
  29. Francia: Gaby Guha
  30. Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda

¿Qué etapas quedan pendientes en Miss Universo 2025?

Una vez que los jueces deliberaron a las 30 mujeres más bellas de Miss Universo 2025, la competencia continúa. Las etapas que quedan pendientes en el certamen son:

  • Competencia en vestido de noche (Top 10): Las 20 concursantes que pasan esta ronda lucen vestidos largos de gala y son evaluadas por su elegancia, estilo y presencia.
  • Ronda de preguntas (Top 5): En esta etapa las 10 finalistas se reducen a 5, quienes deben responder las preguntas planteadas por el jurado. con esto se busca medir su claridad de pensamiento, sus convicciones, su capacidad de expresión, etc.
  • Pregunta final y coronación: Las finalistas responden una última pregunta y, con base en sus respuestas, su seguridad en el escenario y carisma, se decidirán la segunda finalista, la primera finalista y la nueva Miss Universo. Para culminar la edición, la ganadora recibirá la corona de manos de la reina saliente, Victoria Kjaer.
