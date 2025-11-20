Este es el TOP 12 de Miss Universo 2025

Este jueves la final con la temática “El Poder del amor” del certamen de belleza Miss Universo 2025, se llevó a cabo en el Impact Challenger Hall del área metropolitana de Bangkok, en Tailandia.

A partir de las 19:00 horas el certamen, que es considerado el más importante de los certámenes de belleza desde hace muchos años, comenzó a ser transmitido por el canal oficial de YouTube de Miss Universo.

El famoso certamen de belleza cuenta con etapas que son clave para que las participantes puedan demostrar su presencia y seguridad escénica para poder ser coronadas como Miss Universo 2025.

Estas etapas son el desfile en traje de baño, la entrevista privada con el jurado, las competencias de traje nacional y el ensayo general, que se realizó antes de la gran final.

Miss Universo 2025 ı Foto: IG @missuniversethailand

TOP 12 Miss Universo 2025

Después de la pasarela en traje de baño se determinó el Top 12 de las concursantes, por lo que el posicionamiento de las candidatas a Miss Universo 2025 va de la siguiente manera:

Chile: María Ignacia Moll Colombia: Vanessa Pulgarín Cuba: Lina Luaces Guadalupe: Ophély Mézino México: Fátima Bosch Puerto Rico: Zashley Alicea Rivera Venezuela: Stephany Abasali China: Zhao Na Filipinas: Ahtisa Manalo Tailandia: Veena Praveenar Singh Malta: Julia Cluett Costa de Marfil: Olivia Yace