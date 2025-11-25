Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido FC Juárez vs Toluca de cuartos de final de ida del Apertura 2025

Juárez recibe al Toluca para el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX se pone en marcha en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde FC Juárez recibe al líder y campeón Toluca en el arranque de los cuartos de final este miércoles 26 de noviembre, duelo que enfrenta al octavo contra el primero de la clasificación.

Los Bravos fueron el último equipo en clasificar a la Liguilla después de que en el último juego del play-in se impusieron en casa al Pachuca, con lo que se convirtieron en el contrincante de los Diablos Rojos, que terminaron en el primer puesto de la clasificación con 37 unidades, 14 más que las que obtuvo el equipo fronterizo.

FC Juárez cayó por marcador de 2-0 ante el Toluca en la fase regular del Apertura 2025, duelo que se llevó a cabo en la Jornada 4 y que tuvo como sede el Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el FC Juárez vs Toluca?

El partido entre de ida de cuartos de final entre FC Juárez y Toluca se lleva a cabo este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, FOX y Caliente TV.

Fecha : Miércoles 26 de noviembre

Hora : 19:00

Estadio : Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7, FOX y Caliente TV

Posibles alineaciones de FC Juárez y Toluca

FC JUÁREZ : Sebastián Jurado, Jesús Murillo, José García, Eder López, Denzell García, Guilherme Castilho, Madson De Souza, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez y Oscar Estupiñan.

TOLUCA: Hugo González, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Marcel Ruiz, Helio Nunes y Paulinho.

Antecedentes entre FC Juárez y Toluca en Liguilla

La del Apertura 2025 es la primera ocasión en la que FC Juárez y Toluca se enfrentan en Liguilla, pero ya tienen un antecedente en la fase final del campeonato.

El duelo del repechaje del Apertura 2022 es el único encuentro en postemporada en el que se han medido Bravos y Diablos Rojos, que en aquella ocasión golearon 3-0 a los fronterizos para acceder a los cuartos de final.

FC Juárez intentará dar la sorpresa de la Liguilla ante un Toluca que luce como el principal candidato a levantar el título del Apertura 2025 de la Liga MX.

