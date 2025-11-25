Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Monterrey vs América; cuartos de final de ida Apertura 2025

Rayados recibe al América en el Estadio BBVA para la ida de los cuartos de final.

Los cuartos de final del Apertura 2025 continúan con un duelo clave entre Monterrey y América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos, pero con mucho en juego, pues ambos clubes buscarán llevarse la victoria en el primer episodio de esta serie.

El cuarto de la tabla se enfrenta ante el quinto de la general, equipos que tienen figuras europeas como Sergio Ramos, Álvaro Fidalgo, Sergio Canales, Allan Saint-Maximin, Lucas Ocampos, Óliver Torres y Anthony Martial, que se verán las caras este miércoles.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Estamos listos para mañana.👊🏼¡Arriba el Monterrey!🔥🔝 pic.twitter.com/tiQXNgNCeO — Rayados (@Rayados) November 25, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Monterrey vs América

El partido entre Monterrey y América se jugará este miércoles, 26 de noviembre del 2025, en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en ViX Premium y TUDN.

Fecha: miércoles 26 de noviembre del 2025

Hora: 21:00

Estadio: BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

Posibles alineaciones del Monterrey vs América

MONTERREY: Santiago Mele, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Sergio Ramos, Erick Aguirre, Fidel Ambríz, Stefan Medina, Luis Reyes, Sergio Canales, Jesús Corona y Germán Berterame.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez.

¡#VuelaElAve en la Ida de Cuartos de Final! 🦅



🆚 Monterrey

🏟️ Estadio Monterrey

📅 26 de noviembre

🕖 21:05 horas pic.twitter.com/6zxEpA35la — Club América (@ClubAmerica) November 26, 2025

América y Monterrey igualaron a dos goles en la temporada regular

El equipo dirigido por Doménec Torrent viene de caer derrotado ante Chivas 4-2 en la última jornada de la temporada regular, mientras que los de André Jardine intentarán olvidar la derrota ante Toluca y enfocarse en la serie ante los Rayados.

Este partido también representa la oportunidad para ambos equipos de llevarse la ventaja para el partido de vuelta, pues en la fase regular el encuentro de la Jornada 9 quedó igualado a dos goles, con una anotación de último minuto de Ramón Juárez, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y los cuartos de final no serán la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

