Ella es Eleonora Incardona, la hermosa periodista que es criticada por su “vulgar” forma de vestir

Eleonora Incardona es una periodista internacional que cubre partidos de la Serie A; sin embargo, la modelo que ha sido portada de algunas revistas ha sido fuertemente criticada por los “vulgares” atuendos que utiliza cuando aparece frente a la cámara.

Los malos comentarios han sido por parte de la afición italiana, pues es en la liga de ese país donde ella hace su trabajo, aunque Eleonora Incardona comentó en su momento que “el estilo forma parte, sin duda, de tu identidad personal y profesional. ¿Cómo te empodera la moda en entornos dominados por hombres? La moda es mi lenguaje”.

Además de dejar en claro que su forma de vestir le ayuda “a expresar quién soy y a sentirme segura. Nunca renuncio a mi feminidad; al contrario, la utilizo como una fortaleza. Cuando te sientes bien contigo misma, estás lista para todo”.

¿En que canal trabaja Eleonora Incardona?

Eleonora Incardona siempre presume en sus redes sociales los momentos que vive en sus coberturas en la Serie A, ya que ella se encarga de ser la reportera en cancha del medio internacional DAZN para Italia.

Además de estar en la app de streaming de deportes para su país, en su cuenta de Instagram también tiene algunas colaboraciones para DAZN España. La periodista también ha sido invitada a tirar el dado en la Kings League de Italia.

Incardona de igual manera participa en Radio TV Serie A, un programa de radio donde solo hablan de lo que ocurre semana con semana en la Serie A, la liga de Italia. De igual manera, la hermosa periodista ha asistido a eventos internacionales como el Mundial de Clubes 2025, el cual fue transmitido por DAZN.

¿Cuántos seguidores tiene Eleonora Incardona en sus redes sociales?

Además de ser una reconocida periodista en Italia, Eleonora Incardona se ha dado a conocer con la afición al futbol del mundo gracias a las redes sociales, donde Incardona convive y comparte su día a día como informadora de la Serie A.

En Instagram, la periodista se puede encontrar como @eleonoraincardona, donde cuenta con una comunidad de poco más de 1.4 millones de seguidores.

También tiene cuenta de TikTok, donde comparte varios videos para que la gente conozca lo que es trabajar como reportera en cancha en la liga de Italia, los exclusivos lugares a los que puede entrar y uno que otro trend; en esta red social cuenta con 171 mil followers.

DCO