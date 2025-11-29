Futbolista de la Liga MX tiene graves problemas con la ley fuera de México; ¿podrá regresar al país? (VIDEO)

Óscar Jiménez vivió momentos de tensión junto a su familia en Canadá, pues el exjugador del América fue detenido por las autoridades de ese país por una infracción vial, la cual su esposa, Mariana Echeverría, explicó más a fondo en sus redes sociales, la cual para ella fue una tontería.

“Les voy a poner un poquito en contexto. Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y como que se siguió, o sea, no se paró en seco, pero o sea, simplemente no hiciste un alto total y te seguiste, pero pues es algo que normalmente lo traes, ¿no? Da vuelta a la derecha y te sigues y entonces, como no se paró en seco, por eso fue la multa, o sea, no es que nos hayamos pasado un alto, que nos hayamos estacionado en un lugar que no, o sea, fue una tontería realmente", comentó Mariana Echeverría.

🛑La comediante Mariana Echeverría y su esposo, el portero Óscar Jiménez, fueron detenidos por la policía tras cometer una infracción vehicular.



Esposa de exjugador del América no quería pagar la multa en Canadá

De igual forma, en el mismo video en donde Mariana Echeverría explica más a fondo lo ocurrido con las autoridades en Canadá, la esposa de Óscar Jiménez reveló que podían irse del país sin pagar la infración.

“Yo digo que esos doscientos cuarenta y tres dólares si no los pagas no pasa nada, o sea, no fue una falta a la moral así tan grande. Ya vi en Chat GPT que no pasa nada, o sea, que nada más ahí se queda la multa”, platicó la actriz.

Además, reveló que su hijo estaba muy espantado por lo ocurrido, por lo que ya se quería regresar a México. “Lucca, ya te quieres ir de este país o no. Lucca dijo que ya se quería ir porque se asustó de que nos paró la policía”.

¿Cómo le fue a Óscar Jiménez en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Óscar Jiménez salió del América para vestir los colores del Club León; sin embargo, el arquero mexicano no la pasa bien con los Panzas Verdes, pues es el suplente de su compatriota Óscar García, quien tuvo grandes actuaciones bajo los tres palos del equipo del Bajío.

En el Apertura 2025, Jiménez solo disputó tres encuentros en 17 partidos, los cuales fueron ante Santos, Toluca y Atlético de San Luis, con una marca muy negativa, pues en los tres cotejos vio la derrota con su equipo.

Sin embargo, en la Leagues Cup fue titular en los tres partidos, ante el Montréal, New York City FC y Columbus Crew; sin embargo, también cayeron derrotados en los tres cotejos.

