Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Cruz Azul vs Chivas, cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX

Cruz Azul y Chivas definen a un semifinalista de la Liga MX

Luego de empatar 0-0 en la ida, Cruz Azul y Chivas se preparan para el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El cotejo es este domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM.

La Máquina recibe en un partido de vida o muerte al Rebaño Sagrado. Los equipos pelean por conseguir un lugar en las semifinales del futbol mexicano y al momento el mejor plantado son los celestes, que con el empate sin goles avanzan de ronda.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la Liguilla de la Liga MX?

El Cruz Azul vs Chivas, cuartos de final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix.

Día: 30 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Chivas y Cruz Azul definen al último semifinalista

Chivas necesita en la Ciudad de México los goles que no anotó en Guadalajara. Aunque no fue una superioridad aplastante, el cuadro tapatío sí que tuvo más y mejores acciones de peligro, incluyendo un mano a mano que falló el flamante campeón de goleo, Armando González.

La Hormiga tuvo una acción dentro del área en donde recortó a un central y terminó de cara a Andrés Gudiño, quien detuvo el disparo del delantero rojiblanco. El conjunto que comanda Gabriel Milito tuvo más llegadas, pero no logró capitalizar.

Cruz Azul también llegó a la cabaña de Chivas, aunque con menos volumen y en comparación fue un partido mucho más discreto para los delanteros celestes. El jugador más destacado de los cementeros fue José Paradela, quien intentó disparos de larga distancia y asociarse con sus compañeros.

El Club Deportivo Guadalajara será el último invitado a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Un día antes del duelo en CU se habrán definido a los tres semifinalistas de torneo.

