La terrible decisión de la FIFA que podría dejar fuera a México de los Juegos Olímpicos 2028

Estamos a dos años de volver a vivir la euforia de los Juegos Olímpicos, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Los Ángeles; sin embargo, la Selección Mexicana recibió una lamentable noticia por parte de la FIFA que complica el pase del Tricolor a la justa olímpica.

Con información de David Medrano, el organismo que rige al futbol mundial dio a conocer que solo 12 selecciones serán las que participen en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, bajando el número de cupos y complicando el panorama para algunos equipos que buscarán su boleto para la competencia.

Esta decisión deja a la Concacaf con solo un boleto para repartir entre las selecciones del continente de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, así que México tendrá que culminar en primer lugar de las eliminatorias para poder participar en el certamen, pues en la última edición de París 2024 el Tricolor no pudo clasificar.

Los 1️⃣0️⃣ videos más vistos de 2025. ⭐



#6 -¡Qué lindo recuerdo! 🌟



La medalla de plata de Osmar Olvera y Juan Celaya en la prueba de trampolín 3m sincronizado de París 2024. 🥈🇲🇽#JuegosOlimpicos l @COM_Mexico @Osmardiver05 pic.twitter.com/uMzBZlni4Q — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) December 26, 2025

México quiere volver a participar en unos Juegos Olímpicos

México lleva 12 participaciones en la disciplina de futbol en los Juegos Olímpicos; la primera vez que el Tricolor asistió a este torneo fue en la edición de 1928, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Ámsterdam, quedando eliminado en los octavos de final a manos de España.

Sin embargo, en la última edición de la justa veraniega, París 2024, la Selección Mexicana no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos tanto en la categoría varonil como en la femenil, quedándose a la espera de la siguiente edición.

Para 2028, la misión será difícil, pero el Tricolor tendrá que realizar su mejor esfuerzo para poder calificar al torneo, pues jugarán en Los Ángeles y tendrán todo el apoyo de la gente mexicana que se encuentra viviendo en la ciudad de los Estados Unidos.

Los 1️⃣0️⃣ videos más vistos de 2025. ⭐



#5 - El 18 de septiembre se cumplieron 25 años del oro que ganó la mexicana Soraya Jiménez en Sídney 2000. 🥇🇲🇽🏋️‍♀️#JuegosOlimpicos l @COM_Mexico pic.twitter.com/4Xz8RNXhIo — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) December 27, 2025

Estos son los jugadores que pueden ser convocados para los Juegos Olímpicos

La disciplina de futbol dentro de los Juegos Olímpicos tiene sus reglas y algunas restricciones para los jugadores profesionales; es por eso que cada cuatro años vemos a los jóvenes sobresalir en un escenario de talla mundial.

La primera regla que existe es que solo pueden jugar futbolistas Sub-23, es decir, que tengan 23 años o menos, y la organización deja que todas las selecciones participantes puedan convocar tres jugadores mayores de esta edad; es por eso que en Tokio 2020 asistió Guillermo Ochoa y Henry Martín con la Selección Mexicana.

Para la edición de Los Ángeles 2028, en caso de que México clasifique, tiene una vasta lista de jugadores a los que puede llamar, uno de ellos el joven de los Xolos Gilberto Mora, que para ese entonces tendrá 20 años.

