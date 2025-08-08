América vs Querétaro: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

América se enfrenta a Querétaro en la J4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Luego de fracasar en la Leagues Cup, el Club América se prepara para enfrentar este sábado 9 de agosto al Querétaro en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se realiza en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas quedaron eliminados de la Leagues Cup antes de jugar si quiera su tercer partido de la primera ronda y no empezaron de la mejor manera el certamen local, por lo que ante los Gallos tienen una gran oportunidad de recomponer el camino.

Del otro lado, el Querétaro no ganó un solo partido en la Leagues Cup. Los emplumados tuvieron foja de tres derrotas al hilo y en el Apertura 2025 de la Liga MX viven la misma suerte, con tres descalabros en los primeros tres juegos de la temporada, por lo que el cuadro de Coapa podría salir con los tres puntos.

¿Dónde ver el América vs Querétaro de la Liga MX?

El partido América vs Querétaro, de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX.

América sigue sin fichar a su estrella

América se prepara para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro, pero lo hacen en medio de la incertidumbre del fichaje estrella del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien todavía no llega a la Ciudad de México, cuando se decía que su contratación estaba cerrada.

Todo estaba listo para que Allan Saint-Maximin viajara de París a Ciudad de México el jueves para plasmar su firma en el contrato y ser nuevo jugador del América, pero los aficionados deberán esperar unos días más para ver al francés con los colores azulcremas.

Ahora se espera que sea el domingo, un día después que los azulcremas jueguen ante los emplumados, que Allan Saint-Maximin llegue a México para convertiste en el cuarto refuerzo del América este Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

aar